Съдържание от партньори А1 представи визията си за бъдещето на технологиите пред журналисти на юбилейното Tech Trip

А1 представи визията си за бъдещето на технологиите пред журналисти на юбилейното Tech Trip

Съдържание от партньори

bTV Бизнес екип

А1 показа най-важните си постижения и тенденции в развитието на технологиите и услугите за потребители и бизнес. Традиционното събитие за медии A1 Tech Trip, този път посветено на 30-годишнината на компанията, представи развитието на фиксирани и мобилни мрежи, дигитални услуги и устройства. Сред ключовите моменти бяха премиерата на новата серия смартфони Apple iPhone 17 още в първия ден от старта на продажбите им в България и официалното връчване на отличието на Ookla® за най-бърза мобилна мрежа в Европа. Допълнителен щрих към програмата добави и специалната капсулна модна колекция на Николай Божилов, вдъхновена от технологичното развитие на компанията.

От ляво надясно: Тибор Ратоний, старши съветник в Ookla®, Живко Ковачев, директор „Конвергентна мрежа и услуги“ в А1 и Костас Панайотопулос от Ookla®

Цветан Хранков, директор „Инфраструктура на мрежата и фиксирани услуги“, представи стратегическата посока на развитие на фиксираната мрежа и плановете за следващата година. По време на събитието Живко Ковачев, директор „Конвергентна мрежа и услуги“ в А1, получи официално наградата на Ookla за най-бърза мобилна мрежа в Европа от Тибор Ратоний, старши съветник в Ookla. Ковачев представи и предстоящите проекти на А1, сред които първата в света демонстрация на 5G SA роуминг в партньорство с COSMOTE в рамките на проекта 5G SEAGUL. Компанията работи и по още два трансгранични проекта, съфинансирани от ЕС – WAVEO за непрекъсваеми 5G роуминг услуги между България и Румъния и Multimodal-5G за транспортния коридор Крит–Пирея–Атина–Симитли.

Люк Кийхоу, анализатор в Ookla®, презентира данни за водещата позиция на А1 България в глобалната класация. Страната ни се нарежда на 6-о място в света по мобилна скорост за периода май – юли 2025 г., а 5G мрежата е най-бързата в Европа с преднина от над 25% спрямо следващата държава. София е лидер по 5G скорости в региона на Източна Европа.

Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги“ в А1

Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги“ в А1, акцентира върху нарастващото значение на дигиталните решения за корпоративните клиенти. Той сподели реализирани проекти за киберсигурност, системна интеграция и AI автоматизация в компании като Пощенска банка, Abrites, Софийска вода и Electrohold. Семерджиев подчерта, че чрез специализираните пакети A1 Security бизнесът получава надеждна защита и възможност да изпълни изискванията на европейската регулация NIS2, докато AI автоматизацията подпомага ефективността, намалява рутинните дейности и подобрява предвидимостта на разходите.

Майя Раковска, директор „Продукти, услуги и роуминг“ в А1

В продължение на темата за иновациите Майя Раковска, директор „Продукти, услуги и роуминг“ в А1, разказа за еволюцията на услугите Select, които дават възможност на клиентите сами да определят дигиталните възможности, включени в плановете им. Новото развитие на услугите включва както практически полезни функционалности – например проследяване на средна скорост в реално време, така и възможности с подчертан социален акцент. Сред тях е опцията за автоматично дарение към избрана кауза директно през приложението Моят А1, която показва как технологиите могат да се превърнат в инструмент за положителна промяна.

Александър Колев, мениджър „Управление на продуктово портфолио и аксесоари“

Александър Колев, мениджър „Управление на продуктово портфолио и аксесоари“, представи данни за пазара на мобилни устройства и аксесоари в България. Той демонстрира най-новата серия смартфони на Apple iPhone 17, чиито официални продажби стартираха днес. Той подчерта, че най-нетърпеливите почитатели на марката могат да ги закупят още през първия уикенд в магазините на А1 в моловете в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

Капсулна модна колекция на дизайнера Николай Божилов, посветена на 30-годишнината на А1

Гостите на събитието се насладиха и на специално създадената по повод 30-годишнината на А1 капсулна модна колекция на дизайнера Николай Божилов. Тя по артистичен и въздействащ начин пресъздава етапите на комуникационната еволюция. Вдъхновена от технологичния път на компанията, колекцията съчетава мода и иновации чрез облекла от рециклирани и преосмислени материали – мобилни телефони, кабели, платки, дисплеи, фотоапарати и други технологични компоненти. Ревюто предложи смел микс от техно-арт, винтидж електроника и съвременен авангарден дизайн, превръщайки подиума в символичен разказ за прехода от аналоговото начало до дигиталната свързаност на днешния свят – и напомни, че развитието на А1 през последните три десетилетия е неделима част от развитието на технологиите и телекомуникациите в България.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

