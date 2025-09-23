Разкриха европейска схема за криптоизмами, засегната е и България

Схемата функционира поне от 2018 г. и е обхващала 23 страни

Разкриха измама с криповалути, продължаваща от години и засегнала над 100 души. Жертвите са изгубили най-малко 100 милиона евро. Това съобщи днес Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), пише БТА.

Полицията е претърсила имоти в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България и е арестувала петима заподозрени, сред които и предполагаемия организатор на измамата.

Претърсванията са извършени миналата седмица, но информацията беше оповестена едва днес поради текущи съдебни производства в няколко страни, допълни Евроюст.

Каква е била измамата?

На жертвите са били обещавани големи печалби от инвестициите им в криптовалути чрез професионално разработени онлайн платформи, посочи Евроюст в комюнике.

Преведените средства са били прехвърляни в Литва, където се е извършвало пране на парите.

"Когато жертвите се опитвали да си възстановят инвестициите, от тях се изисквало да платят допълнителни такси, след което уебсайтът, използван за измамата, изчезвал", според Евроюст.

"Инвеститорите впоследствие губели по-голямата част или дори изцяло парите си", добави агенцията.

Схемата функционира поне от 2018 г. и е обхващала 23 страни, според агенцията Евроюст, която е координирала "мащабната" операция срещу измамата.

Жертвите са от няколко европейски страни, включително Германия, Франция, Италия и Испания. Главният обвиняем, предполагаем лидер на групата измамници, е заподозрян в мащабна измама и пране на пари.