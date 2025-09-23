У нас ще бъде открит музей на инвестиционното злато - ето къде

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Разкриха европейска схема за криптоизмами, засегната е и България
Схемата функционира поне от 2018 г. и е обхващала 23 страни
Проектът цели да повиши финансовата грамотност в страната
На 4 октомври в Пловдив ще бъде открит Музей на инвестиционното злато, който ще носи името „Пазител на стойност“. Това съобщават от компанията „Тавекс“, предава БТА.
Проектът има изразено образователен характер и цели да повиши финансовата грамотност в страната. Експозицията проследява развитието на парите и тяхната връзка със златото – от най-ранните златни монети, през възходите и паденията на различни империи, чак до съвременните хартиени валути. Гостите ще могат да разгледат редки предмети, да направят сравнение между цените от 90-те години и днешните, както и да "разплащат" със сол, каурови миди или монети от древността.
Чрез изложбата организаторите ще покажат колко трудно е било търгуването в миналото без универсална стойностна единица и защо златото продължава да бъде символ на трайна стойност през вековете.
По случай откриването у нас се очаква пристигането на представители на Световния съвет по златото (World Gold Council), както и на водещи световни рафинерии и монетни дворове – „Валкамби“ (Valcambi), „Роял Минт“ (Royal Mint), „Аргор-Хереус“ (Argor-Heraeus), „Надир“ (Nadir) и „Остриън Минт“ (Austrian Mint). Те ще имат свои щандове в специално обособена шатра пред музея, където жители и гости на Пловдив ще могат да се запознаят с техните продукти.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Схемата функционира поне от 2018 г. и е обхващала 23 страни
Богатството на съоснователя на Oracle е нараснало с безпрецедентните 195 млрд. долара
Съществува и опция за надграждане