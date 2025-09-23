У нас ще бъде открит музей на инвестиционното злато - ето къде

Проектът цели да повиши финансовата грамотност в страната

На 4 октомври в Пловдив ще бъде открит Музей на инвестиционното злато, който ще носи името „Пазител на стойност“. Това съобщават от компанията „Тавекс“, предава БТА.

Проектът има изразено образователен характер и цели да повиши финансовата грамотност в страната. Експозицията проследява развитието на парите и тяхната връзка със златото – от най-ранните златни монети, през възходите и паденията на различни империи, чак до съвременните хартиени валути. Гостите ще могат да разгледат редки предмети, да направят сравнение между цените от 90-те години и днешните, както и да "разплащат" със сол, каурови миди или монети от древността.

Чрез изложбата организаторите ще покажат колко трудно е било търгуването в миналото без универсална стойностна единица и защо златото продължава да бъде символ на трайна стойност през вековете.

По случай откриването у нас се очаква пристигането на представители на Световния съвет по златото (World Gold Council), както и на водещи световни рафинерии и монетни дворове – „Валкамби“ (Valcambi), „Роял Минт“ (Royal Mint), „Аргор-Хереус“ (Argor-Heraeus), „Надир“ (Nadir) и „Остриън Минт“ (Austrian Mint). Те ще имат свои щандове в специално обособена шатра пред музея, където жители и гости на Пловдив ще могат да се запознаят с техните продукти.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN