БГ Бизнес У нас ще бъде открит музей на инвестиционното злато - ето къде

У нас ще бъде открит музей на инвестиционното злато - ето къде

bTV Бизнес екип

Проектът цели да повиши финансовата грамотност в страната

На 4 октомври в Пловдив ще бъде открит Музей на инвестиционното злато, който ще носи името Пазител на стойност“. Това съобщават от компанията Тавекс“, предава БТА.

Проектът има изразено образователен характер и цели да повиши финансовата грамотност в страната. Експозицията проследява развитието на парите и тяхната връзка със златото от най-ранните златни монети, през възходите и паденията на различни империи, чак до съвременните хартиени валути. Гостите ще могат да разгледат редки предмети, да направят сравнение между цените от 90-те години и днешните, както и да "разплащат" със сол, каурови миди или монети от древността.

Чрез изложбата организаторите ще покажат колко трудно е било търгуването в миналото без универсална стойностна единица и защо златото продължава да бъде символ на трайна стойност през вековете.

Броят на инвеститорите в злато у нас се е удвоил само за година

По случай откриването у нас се очаква пристигането на представители на Световния съвет по златото (World Gold Council), както и на водещи световни рафинерии и монетни дворове – „Валкамби“ (Valcambi), Роял Минт“ (Royal Mint), Аргор-Хереус“ (Argor-Heraeus), Надир“ (Nadir) и Остриън Минт“ (Austrian Mint). Те ще имат свои щандове в специално обособена шатра пред музея, където жители и гости на Пловдив ще могат да се запознаят с техните продукти. 

