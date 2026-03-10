Дума на деня: Криптовалута

Какво е "криптовалута"?

Криптовалутата е вид дигитална валута, която съществува само в електронна форма и се използва за онлайн плащания и инвестиции. Тя функционира чрез технологията блокчейн – децентрализирана система, която записва всички транзакции в публичен регистър и гарантира сигурността им.

Една от основните характеристики на криптовалутите е, че не се контролират от централна банка или правителство. Транзакциите се извършват директно между потребителите чрез криптографски методи, което осигурява висока степен на прозрачност и защита. Сред най-популярните криптовалути са Bitcoin, Ethereum и други.

Криптовалутите се използват както за разплащания, така и като форма на инвестиция. Въпреки потенциала за висока доходност, пазарът им е известен с големи колебания в цените, което означава, че инвестирането в тях крие и определени рискове. Затова експертите съветват инвеститорите да се информират добре, преди да вложат средства.

