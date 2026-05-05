Дума на деня: Доходност до падежа

Какво е доходност до падежа?

Доходност до падежа е финансов показател, който измерва общата възвръщаемост, която инвеститорът би получил, ако държи една облигация до настъпването на нейния падеж. Тя включва не само лихвените плащания, но и разликата между покупната цена и номиналната стойност на облигацията, ако такава съществува.

Този показател се изразява като годишен процент и отразява реалната ефективна доходност на инвестицията, при условие че всички бъдещи плащания се получават по график и се реинвестират при същата доходност. Доходността до падежа позволява на инвеститорите да сравняват различни облигации с различни цени, срокове и купонни плащания на една и съща база.

Важно е да се има предвид, че доходността до падежа е теоретична стойност, тъй като предполага, че облигацията ще бъде държана до края на срока ѝ и че няма да има промени в пазбгарните условия. В реалността фактори като лихвени проценти, инфлация и кредитен риск могат да повлияят върху действителната възвръщаемост.