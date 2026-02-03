Германска компания иска да изгради AI фабрика за 3 млрд. евро в български град

Реализацията на проекта ще има значително въздействие за създаване на дългосрочна заетост с висока добавена стойност

На 21 януари министерският съвет одобри проект на Меморандум за намерения и разбирателство между правителството на Република България и „Бринел Компют“ (Brinell Compute GmbH), Германия, за изпълнение на инвестиционен проект.

Чрез сключването на Меморандума българската държава и потенциалният инвеститор ще декларират и потвърдят намеренията си за осъществяване на сътрудничество за вземане на окончателно решение за реализиране на инвестиция на територията на област Пловдив за изграждане на изчислителни мощности за изкуствен интелект. По информация на Mediapool инвестицията е на стойност 3 млрд. долара.

Изпълнението на проекта е планирано да започне не по-късно от второто тримесечие на 2026 г.

Подписването на Меморандума има важно значение във финалния етап на процедурата за избор на инвестиционна локация от компанията и е знак за намерението на България за привличането на стратегическия инвеститор, е отбелязвано в решението на правителството в оставка.

Реализацията на инвестиционния проект ще има значително въздействие за създаване на дългосрочна заетост с висока добавена стойност, ускоряване на технологичния тренсфер и внедряването на иновации, формиране на клъстърни ефекти и укрепване на технологичното развитие на страната, допълват от МС.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN