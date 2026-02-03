Строят най-големия велопарк на Балканите у нас – ето къде

Стойността на обществената поръчка за обновяване и разширяване на велопарка възлиза на 700 хил. лева.

Най-големият и най-съвременен велопарк за планинско колоездене в градска среда на Балканите ще бъде изграден от Община Пловдив. Това стана ясно по време на пресконференция, на която присъстваха кметът на града Костадин Димитров и председателят на велоклуб „Крива спица“ Владимир Конушлиев.

Новото съоръжение ще бъде разположено в близост до парк „Ружа“ в район „Западен“, където в момента функционира по-малка велописта. Локацията е избрана с цел надграждане на вече съществуващата инфраструктура и развитие на района.

Проектът предвижда изграждането на зона за скокове с различни нива на трудност, както и отделни трасета, подходящи както за деца, така и за по-опитни колоездачи. Велопаркът ще бъде проектиран така, че да отговаря на изискванията за провеждане на национални състезания в дисциплината пъмп трак (Pump track).

Кметът Костадин Димитров уточни, че стойността на обществената поръчка за обновяване и разширяване на велопарка възлиза на 700 хил. лева. Той и Владимир Конушлиев подчертаха, че достъпът до съоръжението ще бъде свободен и няма да се събират такси от посетителите.

Представителят на фирмата изпълнител Добромир Добрев съобщи, че идейният проект вече е изготвен. Предстои разработването на техническия проект, след което ще започнат и реалните строителни дейности.

