SpaceX придобива стартъпа xAI в рекордна сделка

Мъск определи сделката като нов етап в мисията на двете компании

Илон Мъск обяви, че SpaceX е придобила неговия стартъп за изкуствен интелект xAI в рекордна сделка, която обединява стремежите му в сферите на космоса и AI. Така компанията за ракети и сателити се слива с разработчика на чатбота Grok в едно от най-мащабните технологични обединения до момента.

Сделката, за която Ройтерс съобщи първи миналата седмица, комбинира водещ играч в космическата и отбранителната индустрия с бързоразвиваща се компания за изкуствен интелект, чиито разходи са силно зависими от чипове, центрове за данни и енергия. Обединението може да ускори и плановете на SpaceX за развитие на центрове за данни, в момент когато Мъск се конкурира с AI гиганти като Alphabet, Meta, Amazon, както и подкрепяните от тях Anthropic и OpenAI.

Снимка: Getty Images

По информация на източник, запознат със сделката, тя оценява SpaceX на 1 трилион долара, а xAI – на 250 милиарда долара. Инвеститорите в xAI ще получат по 0,1433 акции на SpaceX за всяка своя акция, като някои ръководители на xAI ще имат възможност да изберат парично плащане от 75,46 долара на акция вместо акции на SpaceX.

Мъск определи сделката като нов етап в мисията на двете компании, заявявайки, че тя цели мащабиране на усилията за „разбиране на Вселената и разширяване на светлината на съзнанието до звездите“. Покупката на xAI поставя нов световен рекорд за най-голяма сделка за сливания и придобивания, надминавайки предишния рекорд от 2000 г., когато Vodafone придоби Mannesmann за 203 милиарда долара, сочат данни на LSEG.

Очаква се обединената компания да оцени акциите си на около 527 долара всяка, като SpaceX вече е най-ценната частна компания в света с последна оценка от 800 милиарда долара, а xAI бе оценена на 230 милиарда долара през ноември. Сливането идва в навечерието на планирано мащабно първично публично предлагане на SpaceX, което може да я оцени на над 1,5 трилиона долара, и допълнително консолидира бизнес империята на Мъск – екосистема, включваща още Tesla, Neuralink и Boring Company.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN