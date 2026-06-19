Жилищната криза в Испания се задълбочава: Дефицит от 750 000 жилища

Предлагането е ограничено и от големия брой имоти, използвани за туристически и краткосрочни наеми

Банката на Испания предупреждава, че предлагането на жилища не успява да отговори на нарастващото търсене. В годишния си доклад за 2025 г. институцията изчислява, че страната се нуждае от около 750 000 нови жилища, за да бъде преодоляна разликата между новосъздадените домакинства и наличния жилищен фонд. Най-голям дисбаланс се наблюдава в Мадрид, Барселона, Аликанте, Валенсия, Мурсия и Малага, където е концентриран над половината от националния недостиг. Именно в тези шест провинции живеят около 36% от испанските домакинства, предава Еuronews.

Експертите подчертават, че проблемът не е еднакво изразен във всички части на страната. Докато в Авила 58,2% от жилищния фонд би могъл да бъде предложен на пазара, в Мадрид този дял е едва 9,9% при средно 27,1% за Испания. След столицата най-сериозно засегнати са Барселона, Аликанте, Валенсия, Мурсия и Малага, където недостигът на достъпни жилища също е особено осезаем.

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Според Банката на Испания предлагането е ограничено и от големия брой имоти, използвани за туристически и краткосрочни наеми, както и като втори домове за местни и чуждестранни собственици. Около 400 000 жилища попадат в тези категории. Между 2021 и 2025 г. покупките от чуждестранни купувачи са представлявали 7,4% от всички сделки, или средно около 50 000 жилища годишно. Докладът отбелязва, че този натиск е особено силен в средиземноморските райони на страната.

В същото време Испания се сблъсква с парадоксална ситуация. В различни части на страната има приблизително 450 000 празни жилища, построени по време на строителния бум през 2000-те години. Част от тях се намират на места, които не са привлекателни за семейства, а други са в лошо състояние и не могат лесно да бъдат използвани за постоянно обитаване.

Докладът посочва още, че Испания и Португалия са сред държавите, в които темповете на новото жилищно строителство изостават най-силно спрямо ръста на броя на домакинствата. Натрупаният жилищен дефицит достига 6,6% от жилищния фонд в Испания и 3,7% в Португалия. Въпреки че Португалия също изпитва сериозна жилищна криза, особено в големите градове, там недостигът се оценява на около 300 000 жилища, срещу 750 000 в Испания. За сравнение, Италия има дефицит от около 400 000 жилища, Франция остава относително балансирана, а Германия е единствената голяма икономика в еврозоната, която успява да намали недостига си с 0,5%.

Сред основните причини за изоставането в строителството Банката на Испания посочва бюрократичните пречки, припокриващите се регулации между различните нива на управление, бавните процедури по градоустройство, недостига на квалифицирани работници и спада в производителността. Според оценките в шестте най-големи градски района на страната има потенциал за изграждане на около 1,1 милиона жилища, които все още не са започнати. В самите столици на тези райони обаче потенциалът се свива до около 320 000 жилища, което допълнително усложнява решаването на жилищния проблем.