Жилище в Европа: В кои страни има най-голямо увеличение на цените?

България е на втора позиция по увеличение на цените на имотите в ЕС

Цените на жилищата в държавите от Европейския съюз се повишиха основно на годишна база в периода април–юни 2025 г., като най-големи ръстове се наблюдават в Португалия и България. Това представлява седмо поредно тримесечие с увеличение на цените в сравнение със същия период на предходната година. Почти всички страни от ЕС отчитат номинален растеж, с изключение на Финландия. Дори когато се вземе предвид инфлацията, в 21 от 26 страни се отчита реално увеличение на цените, предава Euronews.

По данни на Евростат, средният годишен ръст на цените на жилищата в ЕС през второто тримесечие на 2025 г. е 5,4%. Седем държави са регистрирали двуцифрено повишение – водещи са Португалия (17,1%), България (15,5%) и Унгария (15,1%), следвани от Хърватия (13,2%), Испания (12,8%), Словакия (11,3%) и Чехия (10,5%). Единствената страна с отрицателен ръст е Финландия, където цените са спаднали с 1,3%. В три други държави – Франция (0,5%), Швеция (0,7%) и Кипър (1%) – ръстът е бил минимален. В големите икономики като Германия (3,2%) и Италия (3,9%) повишенията също са били по-умерени.

Защо цените се увеличават?

Когато се коригират спрямо инфлацията, реалният ръст на цените в ЕС е 2,8%. Най-силен ръст на реалните цени се отчита в Португалия (14,3%) и България (14,1%), следвани от Унгария и Испания (по 9,2%) и Хърватия (8,9%). Според Мик Калмет от Global Property Guide, бързото нарастване в Португалия се дължи на засилено външно търсене – от дигитални номади и чуждестранни жители, привлечени от данъчни облекчения и програми за пребиваване – в съчетание с ограничено предлагане на нови жилища. По данни на Deloitte, в България пазарът се подхранва от икономическия растеж, по-лесен достъп до ипотечно кредитиране и очакванията около евентуалното присъединяване към еврозоната. От друга страна, в пет страни се наблюдава реален спад, най-силен във Финландия (–2,6%), следвана от Швеция (–1,7%), Румъния (–1,2%), Франция (–0,1%) и Австрия (–0,3%).

Разглеждайки последните пет години, най-значителен реален ръст на цените е отчетен в Португалия – цели 40,6% между второто тримесечие на 2020 г. и второто тримесечие на 2025 г. Според Алекс Кох де Гурейнд от Knight Frank, това е заради повишената мобилност на работещите от разстояние и благоприятния данъчен режим за чужденци. Традиционно търсенето е съсредоточено в Порто, Лисабон, Кашкайш, Компорта и Алгарве, а нова тенденция е интересът към по-тихите региони като Алентежу. Силен дългосрочен ръст над 20% се наблюдава още в Хърватия (29,9%), Унгария (29,4%), Литва (28,8%), България (25,1%), Естония (22,5%) и Словения (20,3%).

Къде се наблюдава спад на цените?

В противоположния край, Финландия е страната с най-голям спад в реалните цени за периода – с 18%, последвана от Румъния (–13,7%) и Швеция (–10%). Калмет обяснява спада във Финландия с комбинация от икономическа стагнация, нарастваща безработица и рязко покачване на лихвените проценти от 2022 г. насам, което е довело до значително понижение в покупателната способност и замразяване на пазара. Сделките са спаднали драстично, а непродадените нови жилища оказват натиск върху цените, особено около Хелзинки.

