Тази европейска страна продава цяло село със СПА комплекс

Хотелът „Селище Лайънс“, който някога е бил собственост на основателя на Ryanair Тони Райън, разполага с 47 спални и се предлага на пазара за внушителните 20 милиона евро. Ако градският живот ви натоварва, дългото пътуване в претъпканото метро ви изтощава, а неочакваните онлайн срещи ви разсейват, вероятно мечтаете за спокойно място далеч от шума и хаоса на съвременните градове, предава Еuronews.

Добрата новина е, че това желание може да стане реалност – цяло село в Ирландия е обявено за продажба. Имотът, известен като „Вилидж ат Лайънс“, обхваща площ от 20 акра и се намира в село Лайънс. Намира се на около 30 минути с кола от Дъблин, в графство Килдър.

До селото се стига през вход с алея от дървета, а в момента то функционира като петзвезден хотел Cliff at Lyons. Комплексът предлага 32 индивидуални стаи, разположени в няколко исторически сгради, както и пет вили с по две спални, подходящи за самостоятелно настаняване.

На разположение на гостите са още вътрешен и външен спа център – The Well in the Garden – както и няколко ресторанта. Сред тях е и Aimsir – изискан ресторант с две звезди „Мишлен“, ръководен от главния готвач Джордан Бейли. Имотът се продава от Sotheby’s International Realty и включва допълнителни удобства като библиотека, домашно кино, художествено студио, пространство за йога и външно джакузи.

Селото в Лайънс се намира край Гранд канала, който свързва Дъблин с река Шанън, и има история, достигаща до края на XVIII век. В миналото то е включвало мелница за брашно, казарми, ковачница и няколко жилищни сгради. След пожар в мелницата започва упадък, при който много от постройките се рушат. През 1996 г. Тони Райън придобива селото заедно с основната къща, която не е част от настоящата продажба. В периода между 1999 и 2008 г. са извършени мащабни реставрационни дейности по сградите и градините, които възстановяват облика на това уникално място.