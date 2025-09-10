Строителството в България продължава да расте, какви са тенденциите?

Има ли увеличение в строителството и в други европейски държави?

През юли 2025 г. строителството отбелязва месечен ръст от 0,1%, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Така се запазва положителната тенденция в сектора през последните месеци, съобщава БТА.

На годишна база, спрямо юли 2024 г. данните сочат значителен ръст от 6,1% в общото строително производство, което подсказва засилена активност в сектора.

В месечно сравнение най-съществено нараства продукцията на строителство на сгради – с 0,2%, следвана от специализираните строителни дейности, при които е отчетено повишение от 0,1%. Единствено при строителството на съоръжения се наблюдава лек спад от 0,1%.

На годишна основа специализираните строителни дейности регистрират най-голям ръст – 8,1%, докато строителството на съоръжения се увеличава с 5,8%, а строителството на сгради – с 4,6%.

Как се развива строителството в останалите европейски държави?

През април 2025 г. Испания е лидер по ръст в строителното производство с увеличение от +14,7% на годишна база. След нея се нареждат България с +7,0% и Белгия с +6,6%. Германия, Австрия и Франция отчитат спадове в производството, което отразява по-слабото търсене и трудностите при жилищното строителство, отчита проучване на Еurope Data. Сред останалите държави, Италия и Финландия отбелязват добри годишни резултати с +5,9 % и +5,8 % ръстове. В същото време в някои страни има значителни спадове — например, Словения (-5,9 %), Полша (-4,3 %) и Словакия (-2,1 %).

През април 2025 г. строителното производство в Европейския съюз нараства с 2,5 %, а в еврозоната – с 3,0 %, спрямо април 2024 г., което отразява устойчива позитивна динамика в сектора. По сектори, в ЕС се отчита годишен ръст от 0,5 % при строителството на сгради, 2,4 % при гражданското инженерство (инфраструктура) и 2,6 % при специализираните строителни дейности.

