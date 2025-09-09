Ново проучване: Къде цените на имотите в Европа са се увеличили най-много?

За последните 15 години имотите у нас са поскъпнали със 125%

Ръстът в цените на имотите в Европейския съюз продължава да се покачва. Данни на Евростат сочат значително поскъпване както при закупуването, така и при наемането на жилища в началото на годината.

Снимка: iStock

През първото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в Европейския съюз са нараснали със средно 5,7% спрямо същия период на предходната година. В същото време, наемите също отбелязват ръст от 3,2%, показвайки, че пазарният натиск се усеща както от купувачите, така и от наемателите. В сравнение с последното тримесечие на 2024 г., жилищата са поскъпнали с 1,4%, а наемите – с 0,9%.

Какви са промените за последните 15 години?

В периода между 2010 г. и първото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се повишили с 57,9%, докато наемите са нараснали с 27,8%. Докато наемите отчитат плавен растеж през годините, при цените на имотите се наблюдават по-резки промени— силно поскъпване между 2015 и 2022 г., последвано от кратък период на спад и стабилизация, преди отново да започне нов цикъл на поскъпване от 2024 г. насам.

Снимка: iStock

Какви са данните за отделните държави?

В 21 от 26-те страни с налични данни, цените на жилищата са се увеличили в по-голяма степен от наемите. Унгария (+260%) и Естония (+238%) са начело на класацията по скок на цените на имотите, следвани от Литва, Латвия, Чехия и България. У нас поскупването е със 125%. В тези страни жилищата са поскъпнали два до три пъти спрямо 2010 г., което значително изпреварва ръста на доходите и засилва проблема с достъпността на имотите. Изключение прави Италия, където се отчита лек спад на цените (-4%), превръщайки я в единствената страна с отрицателен показател за периода.

Що се отнася до наемите, тенденцията също е възходяща, макар и по-умерена. Най-значими увеличения се наблюдават в Естония (+220%), Литва (+184%), Унгария (+124%) и Ирландия (+115%). Единствената държава, в която наемите са поевтинели, е Гърция, с регистриран спад от 11% от 2010 г. насам.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN