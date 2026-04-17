1 USD
1.1782 BGN
Петрол
98.1 $/барел
Bitcoin
$74,862.4
Недвижими имоти Рядък парцел във Флорида е продаден за 105 млн. долара

bTV Бизнес екип

Новият собственик планира да построи своята мечтана къща върху терена

Парцел във Флорида е продаден за 105 милиона долара, предава The Post. Имотът, собственост на милиардер от Флорида, първоначално е бил обявен за 125 милиона долара през декември. Той включва два съседни парцела между езеро и океан в Маналапан, на адрес 1120 South Ocean Blvd., с 342 фута океанска линия.

Сделката е за изключително желан двоен парцел между езеро и океан, като според източник купувачът остава напълно анонимен. „Това е сделка само за земя, а купувачът е напълно прикрит“, казва той. „Посетили са имота само веднъж, тайно, за един ден, и това е всичко.“

Автомобилният магнат Дейвид Макнийл, президент и главен изпълнителен директор на WeatherTech, и съпругата му Мелиса първоначално са планирали да построят там своя мечтана къща, но по-късно се насочват към завършено имение „до ключ“ за 75 милиона долара в същия район на Маналапан. Те са купили двата съседни парцела поотделно – общо за 94 милиона долара, като са платили 55,5 милиона през май за 1,5 акра и още 38,5 милиона през април 2024 г. за допълнителни два акра.

Тази европейска страна продава цяло село със СПА комплекс

Новият собственик сега планира да построи своята къща мечта върху терена. В момента има възможност да се изгради имение до 60 000 квадратни фута, ако бъде получено общинско одобрение. Маналапан се намира между Делрей Бийч и Палм Бийч и е толкова ексклузивен, че подобни парцели между езеро и океан са изключителна рядкост – там има само един такъв, като Мар-а-Лаго.

Имотът е вторият по големина в Маналапан след този на милиардера Лари Елисън, който е платил 173 милиона долара за 22 акра през 2022 г. Там той притежава огромно имение с площ от 85 000 квадратни фута, включително 33 спални, художествена галерия, резерват за птици и голф игрище на ниво PGA.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Какво е супердолар и как фалшивите евра и долари завзимат света
Българското приложение за дигитален гардероб
Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
