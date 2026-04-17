Рядък парцел във Флорида е продаден за 105 млн. долара

Новият собственик планира да построи своята мечтана къща върху терена

Парцел във Флорида е продаден за 105 милиона долара, предава The Post. Имотът, собственост на милиардер от Флорида, първоначално е бил обявен за 125 милиона долара през декември. Той включва два съседни парцела между езеро и океан в Маналапан, на адрес 1120 South Ocean Blvd., с 342 фута океанска линия.

Сделката е за изключително желан двоен парцел между езеро и океан, като според източник купувачът остава напълно анонимен. „Това е сделка само за земя, а купувачът е напълно прикрит“, казва той. „Посетили са имота само веднъж, тайно, за един ден, и това е всичко.“

Автомобилният магнат Дейвид Макнийл, президент и главен изпълнителен директор на WeatherTech, и съпругата му Мелиса първоначално са планирали да построят там своя мечтана къща, но по-късно се насочват към завършено имение „до ключ“ за 75 милиона долара в същия район на Маналапан. Те са купили двата съседни парцела поотделно – общо за 94 милиона долара, като са платили 55,5 милиона през май за 1,5 акра и още 38,5 милиона през април 2024 г. за допълнителни два акра.

Новият собственик сега планира да построи своята къща мечта върху терена. В момента има възможност да се изгради имение до 60 000 квадратни фута, ако бъде получено общинско одобрение. Маналапан се намира между Делрей Бийч и Палм Бийч и е толкова ексклузивен, че подобни парцели между езеро и океан са изключителна рядкост – там има само един такъв, като Мар-а-Лаго.

Имотът е вторият по големина в Маналапан след този на милиардера Лари Елисън, който е платил 173 милиона долара за 22 акра през 2022 г. Там той притежава огромно имение с площ от 85 000 квадратни фута, включително 33 спални, художествена галерия, резерват за птици и голф игрище на ниво PGA.