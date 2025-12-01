Курсът на еврото за 1 декември 2025 г.

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара остава почти без промяна в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1608 долара, което е с 0,06 на сто над нивото на затваряне в петък. В петък Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1566 долара спрямо 1,1586 долара в четвъртък.

