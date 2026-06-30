Гръцкото правителство замразява цените на 2000 основни стоки

След изтичането на този двумесечен период гръцкото правителство възнамерява да въведе национално социално споразумение

Гръцкото правителство и представители на производители и търговските вериги постигнаха споразумение цените на около 2000 основни потребителски стоки да останат непроменени през следващите два месеца. Решението идва, след като на 30 юни изтече действието на ограничението върху маржовете на печалба за десетки основни продукти, съобщава вестник „Катимерини“, цитира БТА.

Споразумението е било постигнато на среща в Атина, ръководена от премиера Кириакос Мицотакис, с участието на представители на правителството, производителите, търговците на едро с храни и големите вериги супермаркети.

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Министърът на развитието Такис Теодорикакос заяви, че борбата с високите разходи за живот остава сред основните приоритети на кабинета. По думите му стабилизирането на цените на горивата след края на войната в Близкия изток създава предпоставки за отслабване на международния инфлационен натиск, което би трябвало постепенно да се отрази и на цените за крайните потребители.

Теодорикакос посочи още, че компаниите са поели ангажимент да запазят през юли и август намалените цени на около 2000 продукта. Според „Катимерини“ цените им вече са се понижили с приблизително 6% през последните месеци благодарение на действащото ограничение на маржовете на печалба.

След изтичането на този двумесечен период гръцкото правителство възнамерява да въведе национално социално споразумение, чиято цел е трайно и съществено намаляване на цените на стоките от първа необходимост, които са най-важни за домакинствата. Според „Катимерини“ социологическите проучвания показват, че високата цена на живота остава най-сериозното предизвикателство пред гръцките граждани след пандемията, войната в Украйна и тазгодишния конфликт в Близкия изток.