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БГ Бизнес Когато домът се превърне в бойно поле: Какви са правата ни при проблемен съсед?

Когато домът се превърне в бойно поле: Какви са правата ни при проблемен съсед?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какви стъпки трябва да следваме?

Прибирате се след дълъг и изтощителен ден, мечтаейки за тишина и спокйствие. Вместо това обаче ви посреща мощно басово тресене от долния етаж, кучешки лай отгоре и поредната торба с боклук, „забравена“ в общия коридор.

Конфликтите със съседите са сред най-неприятните битови драми. Те бъркат дълбоко в личното ни пространство и могат да превърнат и най-хубавия апартамент в място за мъчение. Но къде свършва търпимостта и откъде започват вашите законови права?

Какво се счита за нарушение?

Снимка: iStock

Има определи неща, които според ЗУЕС  се считат за нарушение:

  • пречки за ползване на общите части
  • шум и безпокойство над обичайното
  • повреди или завземане на общи части
  • неизпълнение на решения на Общото събрание
  • отказ за осигуряване на достъп при ремонти
  • нарушаване на вътрешния правилник

Стъпки как да се справим с проблеми съвети

Първата стъпка, според Твоят портал, е да се опитате да разговаряте със своя съсед и тихо и кротко да разрешите проблемът. Ако това не се случи, трябва да уведомине домоуправителя. След това следва проверка на правилника за вътрешния ред, съставяне на констативен протокол по чл. 57 ЗУЕС, предаване на протокола в общината и накрая налагане на глоба от общината.

Има ли максимум за таксата за вход и кой решава колко ще плащаме?

Какво да правя, ако вдига много шум?

Снимка: iStock

При „шумов тормоз“ в часовете за почивка (обикновено между 14:00 и 16:00 ч. и 23:00 и 08:00 ч.) или нанасяне на обиди/заплахи, имате право да подадете сигнал към дежурния екип на Районното управление на МВР. Полицейският служител може да предупреди нарушителя и да му състави предупредителен протокол или акт.

Кога съсед може да бъде изгонен от блока?

Какво да правя, ако ме наводни?

Появата на теч от съседите на горния етаж е често срещано явление. Разбира се, и тук най-добре е първо да потърсите доброволно уреждане на проблема. Много от случаит приключват без намеса на адвокат и тежки санкции. Ако съседът ви обаче откаже да предприеме мерки, до е добре да се обърнете към адвокат, който да ви посъветва какви стъпки да предприемете.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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