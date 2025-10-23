Такса водомер: Какво означава и колко ще плащаме?

Каква ще бъде новата структура на цените на ВиК?

Народното събрание прие на първо четене законопроект за водоснабдяването и канализацията, с който се създава единна уредба, регламентираща дейностите в отрасъл "Водоснабдяване и канализация" (ВиК), съобщава БТА.

С този нов модел се въвежда и така наречената „такса водомер“

Нова структура на цените на ВиК

Според Младен Шишков от ГЕРБ-СДС, цитирано от БТА, законопроектът е обявяван шест пъти за обществено обсъждане за последните пет години. Ако бъде удобрен ще се плаща двукомпонентта структура на цената на водата т.е ще се плаща не само потребеното количество, но и достъпът до услугата водоподаване. Двата компонента са следните:

Единият компонент включва цена за достъп до услугите, което представлява така наречената такса водомер.

Втората компонентна цена е цена на услугите по видове т.е пречистване на водата на входа на тръбопровода, доставка и твоежзане и пречистване на изхода на канализационната система.

В момента плащаме само на база количеството потребление, отразено от водомерите в кубически метри. Законопроектът предвижда още обособените територии за ВиК услугите да съвпадат с административните области. Така всяка област ще има една асоциация по ВиК и един ВиК оператор.

