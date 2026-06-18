Къде са най-евтините и най-скъпите лихвени проценти по ипотеките в еврозоната?

Според последните данни средният лихвен процент по новите ипотечни кредити в еврозоната е 3,43%

Лихвените проценти по ипотечните кредити в еврозоната продължават да се различават значително в зависимост от държавата. Данни на Европейската централна банка за април 2026 г. показват, че кредитополучателите в балтийските страни плащат повече от два пъти по-високи лихви в сравнение с домакинствата в Малта. Например, жилищен заем в Латвия се отпуска при средна лихва от 4,18%, докато в Малта същият тип кредит струва едва 2,08%.

Според последните данни средният лихвен процент по новите ипотечни кредити в еврозоната е 3,43%, като в изчисленията са включени както заемите с фиксирана, така и тези с променлива лихва. Най-ниските нива са характерни за страните около Средиземно море. Начело е Малта с 2,08%, следвана от България с 2,45%, Испания с 2,80%, Португалия с 2,85%, Хърватия с 2,95% и Словения с 2,99%, предава Еuronews.

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Сред големите икономики в еврозоната Испания и Португалия се открояват с по-достъпни ипотечни условия. Там кредитополучателите плащат приблизително с един процентен пункт по-малко в сравнение с Германия, където средната лихва по новите жилищни кредити достига 3,84%. В противоположния край на класацията се намират балтийските държави. Латвия отчита най-високата ипотечна лихва в еврозоната – 4,18%, следвана от Естония с 4,05% и Литва с 3,88%. Над средното за еврозоната остават също Германия, Белгия и Нидерландия.

Разликите в лихвените проценти оказват сериозно влияние върху разходите на домакинствата. Ипотека от 200 000 евро за срок от 20 години при средната лихва в Малта води до месечна вноска от около 1019 евро. При същите условия, но с лихвата в Латвия, месечната вноска нараства до приблизително 1231 евро, което означава над 200 евро повече всеки месец. За целия период на кредита латвийският кредитополучател ще изплати близо 295 000 евро, докато в Малта общата сума е около 245 000 евро – разлика от приблизително 50 800 евро допълнителни лихви за един и същ заем.

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Основната причина за тези различия е, че макар ЕЦБ да определя единна основна лихва за целия валутен съюз, условията по ипотеките се формират предимно от националните банкови системи. Важен фактор е структурата на пазара и предпочитанията към фиксирани или променливи лихви. В балтийските страни и Финландия преобладават кредитите с променлива лихва, които реагират почти незабавно на промените в паричната политика. Данните на ЕЦБ показват, че над 93% от новите ипотечни кредити в Латвия, Естония и Финландия са именно с променлива лихва, докато средното ниво за еврозоната е едва 15%. За разлика от това, във Франция, Испания и Португалия доминират заемите с фиксирана лихва, които осигуряват по-голяма предвидимост за домакинствата.

Значение имат и конкуренцията между банките, както и начините за финансиране на кредитната дейност. По-малките и по-концентрирани банкови пазари обикновено поддържат по-високи кредитни маржове, какъвто е случаят в балтийските държави. От своя страна Малта традиционно се нарежда сред страните с най-ниски ипотечни лихви благодарение на силната конкуренция между банките, големия обем местни депозити и сравнително стабилния пазар на недвижими имоти. Данните на ЕЦБ отново показват, че въпреки общата валута и централизираната парична политика, условията за жилищно кредитиране в еврозоната остават силно зависими от националните особености. Така едно семейство в Рига може да плаща повече от два пъти по-висока лихва от домакинство във Валета, въпреки че и двете теглят заем в евро и под надзора на една и съща централна банка.