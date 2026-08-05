3000 обяви за работа изчезнаха само за месец: Кои сектори са най-засегнати?

При предложенията за работа от вкъщи и дистанционна заетост също се наблюдава намаление

Обявите за работа през юни са се понижили с 8%, или с около 3000 по-малко спрямо май, показват данните от месечен анализ, цитиран от БТА. Общият брой на предложенията е приблизително 37 000, като и на годишна база се отчита спад от 15% - или около 6600 обяви по-малко. От компанията отбелязват, че вече няколко поредни месеца се наблюдава тенденция към намаляване на предложенията спрямо същия период на предходната година.

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Намаление на броя на обявите през юни има във всички основни сектори. Най-сериозен е спадът в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 29%, следван от „Строителство“ с 13%, „Маркетинг и реклама“ с 12%, „Здравеопазване и фармация“ и „Производство“ с по 11%. В останалите сфе ри също се отчита понижение - „Търговия и продажби“ с 10%, „Логистика и транспорт“ с 9%, ИТ секторът с 8%, „Счетоводство, одит, финанси“ със 7% и „Административни и обслужващи дейности“ с 5%.

Анализът показва, че темпът на наемане на служители в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“ се забавя, въпреки че летните месеци обичайно са свързани с повишено търсене на персонал заради активния туристически сезон. Особено впечатление прави и годишният спад от 27% в броя на публикуваните обяви за работа в този сектор.

При предложенията за работа от вкъщи и дистанционна заетост също се наблюдава намаление. През юни броят им е спаднал с 5%, като общо са били около 2400 - приблизително 110 по-малко спрямо предходния месец. Този тип позиции представляват 6,9% от всички активни обяви за работа през месеца. По сектори най-голям дял от възможностите за дистанционна работа има в областта на информационните технологии - 37%. Следват „Административни и обслужващи дейности“ с 18%, „Аутсорсинг (BPO) индустрията“ с 12% и „Търговия и продажби“ с 9%.

Данните от анализа на компанията показват още, че спрямо същия период на миналата година обявите за работа през май са били с 9% по-малко, което означава около 4000 предложения по-малко спрямо 2025 г. Тези резултати потвърждават тенденцията за постепенно охлаждане на пазара на труда.