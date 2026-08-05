3000 обяви за работа изчезнаха само за месец: Кои сектори са най-засегнати?

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При предложенията за работа от вкъщи и дистанционна заетост също се наблюдава намаление
Обявите за работа през юни са се понижили с 8%, или с около 3000 по-малко спрямо май, показват данните от месечен анализ, цитиран от БТА. Общият брой на предложенията е приблизително 37 000, като и на годишна база се отчита спад от 15% - или около 6600 обяви по-малко. От компанията отбелязват, че вече няколко поредни месеца се наблюдава тенденция към намаляване на предложенията спрямо същия период на предходната година.
Намаление на броя на обявите през юни има във всички основни сектори. Най-сериозен е спадът в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 29%, следван от „Строителство“ с 13%, „Маркетинг и реклама“ с 12%, „Здравеопазване и фармация“ и „Производство“ с по 11%. В останалите сфе ри също се отчита понижение - „Търговия и продажби“ с 10%, „Логистика и транспорт“ с 9%, ИТ секторът с 8%, „Счетоводство, одит, финанси“ със 7% и „Административни и обслужващи дейности“ с 5%.
Анализът показва, че темпът на наемане на служители в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“ се забавя, въпреки че летните месеци обичайно са свързани с повишено търсене на персонал заради активния туристически сезон. Особено впечатление прави и годишният спад от 27% в броя на публикуваните обяви за работа в този сектор.
При предложенията за работа от вкъщи и дистанционна заетост също се наблюдава намаление. През юни броят им е спаднал с 5%, като общо са били около 2400 - приблизително 110 по-малко спрямо предходния месец. Този тип позиции представляват 6,9% от всички активни обяви за работа през месеца. По сектори най-голям дял от възможностите за дистанционна работа има в областта на информационните технологии - 37%. Следват „Административни и обслужващи дейности“ с 18%, „Аутсорсинг (BPO) индустрията“ с 12% и „Търговия и продажби“ с 9%.
Данните от анализа на компанията показват още, че спрямо същия период на миналата година обявите за работа през май са били с 9% по-малко, което означава около 4000 предложения по-малко спрямо 2025 г. Тези резултати потвърждават тенденцията за постепенно охлаждане на пазара на труда.
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