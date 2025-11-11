ТОП 10 европейски градове за инвестиции в недвижими имоти

Вижте кои са тези градове

Докладът „Нови тенденции в недвижимите имоти: Европа 2026“ се основава на съвместно проучване на PwC и Института за градски земи (ULI), предоставяйки задълбочен поглед върху пазара на недвижими имоти в Европа за 2026 г. и след това.

Преобладаващото настроение за европейските недвижими имоти през 2026 г. се измества от предпазливия оптимизъм от миналата година към нещо по-прагматично. Въпреки макроикономическите трудности и геополитическата несигурност, има надежда за подновяване на инвестиционната активност, като повечето респонденти и интервюирани очакват наличността на дълг и акции да се увеличи през 2026 г.

Устойчивост на недвижимите имоти

Въпреки че има предизвикателства, индустрията за недвижими имоти остава устойчива, като лидерите признават, че трябва да се справят с реалността на пазара в сегашното му състояние, ако искат да просперират. И въпреки макроикономическите трудности, има някои положителни признаци. Повечето очакват наличността на дълг и акции да се увеличи през 2026 г., подхранвана от нововъзникващи инвеститори като европейски и американски семейни офиси, лица с висока нетна стойност и фондове за частни капиталови инвестиции.

ТОП 10 градове, в които си струва да инвестирате в недвижими имоти:

Лондон Мадрид Париж Берлин Амстердам Мюнхен Милано Барселона Франкфурт Хамбург

Не е изненадващо, че активността остава фокусирана върху големите градове в Европа, като Лондон, Мадрид, Париж и Берлин водят класацията на градовете за четвърта поредна година. Но във всеки случай интервюираните правят ясно разграничение между икономическия растеж на града и по-смесените перспективи за страната като цяло.

Популярността на тези градове сред инвеститорите се засилва от усещането за по-голям финансов риск през 2025 г. и през следващата година поради нарастващата загриженост относно геополитическия и икономически контекст на недвижимите имоти. „Париж, Лондон и Берлин винаги са на нашия радар“, казва глобален инвестиционен мениджър. „Те предлагат дълбочина, прозрачност и ликвидност, които са от съществено значение за институционалните инвеститори“.

