28 млн. долара на прах: Вижте изоставената вила на Бин Ладен (СНИМКИ)

Някога дом на холивудска легенда и саудитски милионер, изоставеното имение се превърна в символ на забравен разкош и нежелано наследство.

В сърцето на лъскавия Лос Анджелис, скрито сред хълмовете на Бел Еър, едно някогашно великолепно имение, притежание на Ибрахим бин Ладен, полубрат на лидера на Ал Кайда Осама бин Ладен, бе тихомълком изтеглено от пазара след години на несполучливи опити за продажба, съобщава The New York Post.

Как изглежда имотът?

Изоставената вила на Ибрахим бин Ладен

През 2021 г. имотът е обявен за внушителните 28 млн. долара. Продава се вила в средиземноморски стил с площ от над 660 кв.м, която бе редуцирана до 21,5 милиона, преди да бъде свален от обявите на 5 април тази година. Причината? Липса на купувачи и оферти, ориентирани не към реставрация, а към събаряне.

„Този дом ще бъде съборен в един момент“, споделя източник пред The Post, добавяйки, че някои от предложенията са били драстично под исканата цена. Нито една сделка обаче не била финализирана.

От блясък към запустение

Имението има богата история, достойна за холивудски сценарий. Построено през 1931 г. върху един от първите големи парцели в Бел Еър, разработени от петролния магнат Алфонзо Бел, то по-късно приютява холивудския продуцент Артър Фрийд, човекът зад легендарни заглавия като Singin' in the Rain и The Wizard of Oz.

През 1983 г. имотът е придобит от Ибрахим бин Ладен и съпругата му, светската личност Кристин Хартуниан Синай, за „скромните“ тогава 1,65 милиона долара. Семейството живее в пълен лукс с домашен персонал, частна охрана и бляскав начин на живот, описан в биографичната книга Бин Ладен: Арабско семейство през американския век.

Терорът оставя своя отпечатък

След трагичните събития на 11 септември 2001 г., животът на Ибрахим се преобръща. Въпреки че няма връзка с деянията на своя полубрат, той напуска САЩ и никога не се връща, страхувайки се от обществената стигма, свързана с фамилното му име.

Имението остава изоставено. С времето то губи своята бляскава фасада. В момента се виждат разбити прозорци, разрушаващ се интериор и му се носи съмнителна слава. До 2010 г. то вече служи като декор за заснемане на порнофилми.

Последен шанс

Днес, въпреки стратегическото си местоположение, само на минути от хотел Bel-Air, имението е в плачевно състояние. Обявата за продажба подчертава не стойността на постройката, а на земята: „рядък парцел в долната част на Бел Еър с надморска височина и повдигната площадка“.

Собственикът не е стъпвал там от над 20 години. Сградата, някога бляскава и пълна с живот, сега е само празна черупка. Имението се е превърнало в паметник на миналото, което мнозина предпочитат да забравят.

