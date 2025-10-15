Курсът на долара за 15 октомври 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,69292 лева.

Тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1626 щатски долара към 9:40 часа българско време или с 0,16 на сто над стойността си от закриването на вчерашната търговия.Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1553 долара.

