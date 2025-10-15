1 USD
БГ Бизнес Курсът на долара за 15 октомври 2025 г.

Курсът на долара за 15 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,69292 лева.

Тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1626 щатски долара към 9:40 часа българско време или с 0,16 на сто над стойността си от закриването на вчерашната търговия.Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1553 долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

