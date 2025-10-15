Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Курсът на долара за 15 октомври 2025 г.
Към днешна дата доларът се продава за 1,69292 лева.
Тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1626 щатски долара към 9:40 часа българско време или с 0,16 на сто над стойността си от закриването на вчерашната търговия.Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1553 долара.
