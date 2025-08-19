Той е основателят на най-продаваната напитка с канабис в Америка

Той се влюбва в марихуаната като тийнейджър, днес управлява водещ бизнес за напитки с THC

Аарън Носбиш се влюбва в марихуаната като тийнейджър, за голямо огорчение на баща му, агент на Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества (ATF) в САЩ. Сега той е изпълнителен директор на Brēz, водещата марка на оживения пазар на напитки с THC. А таткото е клиент.

Аарон Носбиш е на 13 години , когато изпушва първия си джойнт в задния двор на къщата на приятел. Това е изключително рисковано за Носбиш, който знае, че когато се върне у дома, ще се изправи срещу баща си – агент на ATF. През следващите пет години, когато Носбиш се прибира малко надрусан, а това се случва често, баща му се изправя срещу приятелите му пушачи и ги заплашва с арест.

„Това ги уплаши адски много и аз загубих няколко приятели“, казва Носбиш пред Forbes. „По онова време идеята беше, че ако си се занимавал с канабис, си на хлъзгав склон към пропастта.“

Създаването на компанията

Сега на 31 години, Носбиш управлява една от най-продаваните марки в най-оживения сектор на канабис индустрията - пазара на напитки с THC. Основана през 2023 г., Brēz е напитка с ниски дози канабис, влята с гъби Lion's Mane, за които мнозина смятат, че имат ползи за здравето, включително подобрена когнитивна функция и възпаление. Компанията е реализирала приходи от 28 милиона долара миналата година и 13 милиона долара през първото тримесечие на 2025 г. Тя изпреварва почти всеки друг конкурент и то точно в точния момент.

Как се произвежда?

Brēz се произвежда с малки дози коноп (5 мг или по-малко), който се извлича от същото растение като марихуаната, но с по-ниско количество тетрахидроканабинол (THC) - съединението, което напива хората. Продуктите от коноп започнаха да се появяват през 2018 г., когато федералното правителство легализира културата чрез Закона за земеделието . Но на марките им отне няколко години, за да разберат как да се възползват от правната вратичка за THC, получен от коноп.

Шлюзовете за напитки като Brēz наистина се отвориха след 2023 г., когато Минесота създаде масов пазар за коноп, като го легализира на щатско ниво. Между 2023 и 2024 г. напитките с канабис започнаха да се появяват навсякъде - от магазините за алкохол до супермаркетите.

Конкуренцията

Конкуренцията е ожесточена и в конопената индустрия. В момента на пазара има стотици марки като Brēz, а Brēz е между 60-100% по-скъп от подобни продукти. Пакет от 6 кутии с 2,5 мг THC е 40 долара. Междувременно конкуренти като Wynk продават шест кутии със същата доза за $25, а Cycling Frog продава пакет от 6 кутии с 5 мг THC за 20 долара. Изключение е Cann: пакетът от 12 кутии с 5 мг THC на Brēz е 115 долара, докато Cann със същата доза е на цена от 103 долара.

За разлика от повечето продукти от канабис, Brēz се предлага на пазара като по-здравословна алтернатива на алкохола – привлекателно качество за пиещите, които не се смятат за употребяващи марихуана, но може да се интересуват от бързодействащ еуфоричен ефект без махмурлук. Напитките с ниски дози са предназначени да дадат на потребителите опиянение, а не да ги разпиляват. (Едно от често срещаните оплаквания за напитки като Brēz е, че не са толкова ефективни, колкото цвета на канабис или дори ядливите продукти.)

В момента Brēz се продава в над 1700 търговски обекта, като продуктите му навлязоха в пазара на гиганта в търговията на дребно с алкохол Total Wine & More миналия октомври. Носбиш казва, че сега обмисля набирането на около 20 милиона долара, за да се насочи по-сериозно към търговията на дребно, но все още не е предприел никакви стъпки.

