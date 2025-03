Създателят на Pokémon Go продава дял на саудитски фонд

Pokémon Go има повече от 20 милиона активни седмични играчи

Scopely заяви, че ще купи бизнеса с видеоигри на Niantic, който включва световния хит Pokémon Go, за 3,5 милиарда долара. Държавният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия придоби Scopely през 2023 г.

Niantic, компанията зад играта Pokémon Go, заяви, че се е съгласила да продаде бизнеса си с видеоигри за 3,5 милиарда долара на Scopely, компания, собственост на саудитския суверенен фонд, съобщава The New York Times.

Pokémon Go, мобилна игра с добавена реалност, се превърна в културна сензация, когато беше пусната през 2016 г. Десетки милиони хора по света излязоха по улици, паркове, плажове и дори по средата на океана, за да „хващат“ чудовища от японския анимационен франчайз.

Снимка: iStock

Сделката е най-новото придобиване от Фонда за публични инвестиции на Саудитска. Pokémon Go все още печели милиони долари и има хиляди предани фенове.

Scopely, която е базирана в Кълвър Сити, Калифорния, и която притежава и други игри, включително популярната Monopoly Go, каза в отделно изявление, че ще поеме целия персонал на игралния екип на Niantic и на този етап не мисли за съкращения. Pokémon Go има повече от 20 милиона активни седмични играчи, каза Scopely.

Снимка: Tom Henning Bratlie/Klassekampen

Scopely беше придобит за 4,9 милиарда долара през 2023 г. от Savvy Games Group, която беше стартирана година по-рано от саудитския държавен инвестиционен фонд. Саудитското правителство заяви, че ще инвестира 38 милиарда долара във видеоигри до 2030 г. чрез Публичния инвестиционен фонд.

Фондът управлява активи на стойност близо 1 трилион долара и инвестира в широк спектър от индустрии, от недвижими имоти и изкуствен интелект до спорт и развлечения, като си поставя за цел да диверсифицира икономиката на Саудитска Арабия отвъд изкопаемите горива.

Снимка: YouTube

Някои критици описаха инвестициите на Саудитска Арабия в спорта и видеоигрите като опит за излъскване на репутацията на страната, особено по отношение на човешките права.

