3 навика, които убиват батерията на вашия телефон

Ето как да предпазите телефона си

Зареждането на телефона е ежедневие, за което рядко се замисляме. Но някои навици при зареждане могат да увредят батерията и да намалят нейната издръжливост.

Може би сте забелязали, че батерията ви вече не издържа толкова дълго, колкото преди. Например, преди сте изкарвали работния ден без да зареждате телефона, а сега се налага да го включвате поне два пъти, преди да напуснете офиса.

Причината е в литиево-йонните батерии, които са неразделна част от съвременните телефони. Те предлагат висока енергийна плътност, бързо зареждане и дълъг живот, но не са вечни.

„Животът на батерията на телефона се влошава с годините заради вътрешно електрохимическо износване“, обяснява Сандип Унникришнан, технически директор в стартъпа за батерии Lionvolt, пред The Independent.

Обикновено тези батерии издържат около 500 цикъла на зареждане – приблизително между две и три години – след което капацитетът им значително намалява.

Не зареждайте до 100%

Експертите съветват да не зареждате телефона до пълни 100%. Макар на пръв поглед това да изглежда като най-доброто решение, за да имате батерия през целия ден, всъщност то уврежда батерията в дългосрочен план.

Според Сандип Унникришнан поддържането на телефона на 100% създава ненужно напрежение и ускорява износването на батерията.

По-добрата стратегия е да се поддържа батерия между 20% и 80%, което е значително по-полезно за живота на батерията. Унникришнан препоръчва да включвате телефона през деня, а не през нощта, за да можете да следите нивото на батерията и да го изключите преди да достигне пълния капацитет.

Оптимизиране на зареждането

Повечето съвременни телефони имат вградена система за управление на батерията, която помага за удължаването на нейния живот.

На iPhone има опция за „оптимизирано зареждане на батерията“. Тази функция отчита обичайния ви график на зареждане и ежедневната употреба на телефона, за да определи кога батерията трябва да се зарежда над 80%.

Android устройствата имат подобна функция, наречена „адаптивно зареждане“, която също оптимизира живота на батерията.

Не използвайте телефона, докато се зарежда

И последно – не използвайте телефона, докато се зарежда, защото това допълнително натоварва батерията и ускорява нейното износване.

Температурата на телефона също играе „ключова роля“ за живота на батерията“, обясни Унникришнан, като добави, че както топлината, така и екстремният студ могат да „доведат до влошаване на електродите“.

Той съветва да не използвате телефона по време на зареждане, „тъй като това генерира излишна топлина“.

Също така, поставянето на телефона под възглавницата или одеялото не помага, тъй като устройството ще се затопли.

