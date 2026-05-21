Best Employers Bulgaria отличи компаниите, които задават стандартите за ангажираност, лидерство и устойчива организационна култура

На 19 май в Grand Hotel Millennium Sofia се проведе официалната церемония Best Employers Bulgaria – ежегодна инициатива на ARS Bulgaria, която отличава организациите с най-високи резултати в сферата на ангажираността на служителите, лидерството и организационната култура.

Събитието събра над 250 представители на водещи компании, HR лидери, бизнес партньори и медии, за да постави фокус върху една от най-важните теми за съвременния бизнес – как се изгражда среда, в която хората не просто работят, а искат да останат, да се развиват и да дават най-доброто от себе си.

По време на вечерта бяха представени и основните тенденции от проучването Best Employers Bulgaria за 2025 година, които очертават новите реалности пред организациите. Данните показват, че глобално около 79% от служителите остават ангажирани, но зад тази привидна стабилност се наблюдават все по-осезаеми промени в очакванията към работодателите. Сред ключовите теми в проучването са нарастващото значение на доверието в лидерството, усещането за свързаност в хибридна работна среда, управлението на натоварването и ролята на AI в ежедневната работа.

„Днес служителите търсят не просто добра работна среда, а яснота, смисъл и реално въздействие от своята работа“, подчерта по време на презентацията си Румяна Босева, управляващ партньор на ARS Bulgaria. Тя акцентира върху необходимостта компаниите да изграждат устойчиви модели на управление, основани на прозрачност, последователна комуникация и реална грижа към хората.

Инициативата Best Employers Bulgaria, развивана от екипа на ARS Bulgaria и управляващите партньори на компанията Румяна Босева и Христо Борисов, продължава да утвърждава значението на ангажираността, доверието и организационната култура като ключови фактори за устойчивия бизнес и развитието на работодателските практики у нас.

Един от най-силните моменти в програмата бе вдъхновяващото обръщение на Адриан Тодоров, Director Sales | Business Development | Marketing в ARS Bulgaria, който постави акцент върху човешката страна на организациите и ролята на HR като двигател на устойчивия бизнес.

„HR не е просто функция. HR-ът е пулсът на организацията“, сподели той от сцената. По думите му ангажираността на служителите е „организационният здравен статус на една компания“, а истински успешните работодатели се познават по това дали хората имат доверие, намират смисъл и принадлежност в работата си.

Кулминацията на вечерта бе официалното обявяване на компаниите, отличени с престижната титла „Най-добър работодател“ за 2026 година. Първото отличие бе връчено от Иван Михайлов, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, на AG Capital. Наградата получи Рада Йосифова, директор „Човешки ресурси“ в компанията.

Следващото отличие бе връчено от Аделина Попова, директор „Човешки ресурси“ в bTV Media Group, на Realto Group. Наградата прие Вяра Стоянова, директор „Човешки ресурси“ в компанията.

Емил Минев, изпълнителен директор на Българската асоциация за управление на хора, отличи Silver Star с титлата „Най-добър работодател“. Наградата получи Грета Петрова, директор „Маркетинг, PR и комуникации“ в компанията.

Последното отличие за вечерта бе връчено от Александра Мирчева, главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на VM Finance Group, на Пощенска банка. Наградата прие Йорданка Костова, генерален мениджър „Човешки ресурси“ в банката.

В рамките на събитието се проведе и дискусионен панел с представители на отличените компании, модериран от Румяна Босева. Разговорът постави фокус върху реалните практики за изграждане на ангажирана организационна култура, доверието в лидерството и предизвикателствата пред работодателите в динамична и все по-технологична работна среда.

Best Employers Bulgaria продължава да утвърждава значението на автентичната обратна връзка от служителите, устойчивото лидерство и организационната среда като ключови фактори за успеха на компаниите в България.