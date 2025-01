Нови правила в Европа през 2025 г.: В тази държава глобите ще достигат до 10 600 евро

В коя държава глобите ще достигат до 10 600 евро?

През 2025 г. в редица европейски държави влизат в сила значителни промени в правилата за шофиране. Основните цели на тези нови регулации са повишаване на пътната безопасност, намаляване на въглеродните емисии, борба с шумовото замърсяване и насърчаване на устойчив транспорт.

Още през декември в София въведоха oгpaничeния зa движeниeто нa мoтopни пpeвoзни cpeдcтвa, ĸoитo нe oтгoвapят нa eĸoлoгичнитe изиcĸвaния oт Hapeдбaтa зa cъздaвaнe нa зoни c ниcĸи eмиcии нa вpeдни вeщecтвa в aтмocфepния въздyx. Hapyшитeлитe ce нaĸaзвaт c глoбa в paзмep oт 50 дo 500 лв. или c имyщecтвeнa caнĸция cпopeд Зaĸoнa зa чиcтoтaтa нa aтмocфepния въздyx. А какво се промени в движението в други европейски страни?

Германия

През 2025 г. Германия въвежда няколко ключови промени в правилника за шофиране. Една от тях е задължителното заменяне на старите червени и зелени хартиени шофьорски книжки с дигитални версии до 19 януари. Данъкът върху CO2 се увеличава от 45 на 55 евро на тон, което ще доведе до леко поскъпване на горивата с около 3 евроцента на литър. Собствениците на каравани и кемпери с LPG (втечнен петролен газ) системи ще трябва да провеждат проверки на всеки две години, като за нови превозни средства проверката е задължителна веднага след закупуване.

Франция

Франция разширява зоните с ниски емисии (ZFEs), като добавя 30 нови града, сред които Лил, Авиньон, Биариц и Бордо. Зоните с ниски емисии във Франция са територии, където движението на превозни средства е ограничено с цел намаляване на замърсяването на въздуха. За да влизат в тях, всички превозни средства трябва да имат Crit'Air стикер (сертификат за качество на въздуха), който класифицира тяхното ниво на замърсяване. Нарушителите са заплашени от глоби - 68 евро за леки автомобили и 135 евро за тежкотоварни превозни средства. Освен това, ограниченията в Париж, Лион, Гренобъл и Монпелие стават още по-строги за превозни средства с Crit'Air рейтинг 3, които вече са забранени в определени часове или дни.

Швейцария

Швейцария въвежда строги мерки за намаляване на шумовото замърсяване. Новите правила предвиждат глоби до 10 000 CHF (10 600 евро) за "избежими шумове", като например изстрелвания от ауспуха. От 1 март 2025 г. в някои региони се разрешава използването на автоматичен режим за шофиране, като водачите трябва да са готови да поемат контрола при нужда. Освен това, автоматизираните превозни средства ще могат да паркират без присъствие на водач в специално обозначени паркинги.

Италия

В Италия глобите за шофьорски нарушения значително нарастват. Шофьорите под влияние на алкохол могат да бъдат глобени с до 6 000 евро, докато при използването на мобилен телефон зад волана водачите ще плащат 1 000 евро. Превишаването на скоростта също е причина за глоба, като те достигат до 880 евро. Шофьорските лицензи могат да бъдат временно отнемани за сериозни нарушения.

Австрия

Цените на винетките за автомагистралите в Австрия се увеличават през 2025 г. Годишната винетка вече струва 103,80 евро (вместо 96,40 евро), 10-дневната винетка е на цена от 12,40 евро (вместо 11,50 евро), а двумесечната - 31,10 евро. Допълнителни промени няма да бъдат въведени.

Испания

Испания въвежда нови правила за движение по магистралите. При лоши метеорологични условия се разрешава движение само в дясната лента, а изпреварването е забранено. В случай на задръствания, водачите трябва да се придвижват в най-лявата и най-дясната лента, оставяйки среден коридор за аварийни и спешни случаи. Мотоциклетистите вече могат да използват аварийната лента при задръствания.