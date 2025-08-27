Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодиха: Колко струва годежният пръстен на певицата?

Романсът между тях започва през 2023 г., когато двамата са заснети да се държат за ръце

Поп иконата Тейлър Суифт и звездата от американския футбол Травис Келси официално обявиха годежа си след близо две години връзка. Новината бе разкрита с трогателна публикация в Instagram, съдържаща серия от романтични снимки от самото предложение, които мигновено събраха милиони харесвания и вълна от коментари, изразяващи възторг и подкрепа към двойката, пише Vogue.

Снимка: https://www.instagram.com/taylorswift/

Романсът между Суифт и Келси започва през октомври 2023 г., когато двамата бяха заснети да се държат за ръце след афтърпарти на Saturday Night Live. Но истинската искра е запалена месец по-рано, когато Суифт присъства на мач на Kansas City Chiefs, в подкрепа на Келси.

Какво знаем за пръстена на Тейлър Суифт?

В центъра на вниманието се оказа пръстенът — бляскаво бижу с винтидж диамант в златен обков, проектиран лично от Келси в сътрудничество с нюйоркската бижутерка Kindred Lubeck от Artifex Fine Jewelry. Суифт не пропусна да покаже детайлен кадър на изящното украшение, с което официално отбеляза началото на нова глава в личния си живот. Към снимките двамата добавиха послание: „Вашата учителка по английски и учителят по физкултура ще се женят.“

Според Трий Пейн, публицистката на Суифт, диамантът е стара брилянтна шлифовка от мина – рядък стил, който се отличава с меко квадратна форма, заоблени ъгли и ретро романтика. Това е класическа огранка, известна още като „old mine cut“, която датира от 18–19 век и е предшественик на съвременния кръгъл брилянт.

Пръстенът е вграден в безел от жълто злато. Kindred Lubeck, дъщеря на известния златар Джей Лубек от Флорида, е известна с умението си да извайва ръчно гравирани бижута със силно личен почерк. Бижуто е гравирано по вътрешната част на лентата с малки звездички, като феновете определят това като типичен „суифтски“ детайл, който носи емоция и въображение. В допълнение на снимките Суифт позира с елегантна рокля на Ralph Lauren и емблематичния часовник Cartier, инкрустиран с диаманти.

Официалната цена на бижуто не е разкрита, но според експерти стойността му се оценява между 550 000 и 750 000 долара. Това се дължи на висококачествения диамант, сложната ръчна изработка и уникалността на дизайна. Някои ювелирни специалисти обаче предполагат, че стойността може да достигне до 1 милион долара, ако камъкът е с тегло между 10 и 12 карата и е с естествен произход.

В описанието на пръстена често се използва терминът „бенгалски блясък“ – израз, който може да символизира екзотичния блясъка на диаманта и обичта на Суифт към блясъка.

