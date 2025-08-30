„Яжте каквото искате, плащайте колкото можете“ е новото мото на известен ресторант

В определени дни ресторантът премахва цените, отваря вратите си и клиентите плащат и ядат, колкото искат

Кулинарията често се свързва с лукс и елитизъм, но ресторант в Мексико Сити преосмисля какво означава добрата храна да бъде наистина достъпна. Това е един от най-исвестните мексикански ресторанти - Masala y Maiz, който е отличен със звезда Мишлен

Неговото ново мото „Яж каквото искаш, плати колкото можеш“ не просто предефинира какво е възможно в ресторантьорството, а създава глобална вълна на съпричастност. За собствениците му, Норма Листман и Сакиб Кевал, храната е средство за социална справедливост, а кухнята е територия на равенство, достъпност и културна емпатия, предава CNN.

Листман и Кевал не се вълнуват от престижните отличия. Всъщност, когато печелят първата си звезда Мишлен, те дори не са на церемонията – празнуват в Ню Йорк с колега готвач. Този жест не е случаен и разкрива приоритетите на дуото - общност, солидарност и истинска връзка с хората, за които готвят. За тях, популярността и признанието имат смисъл само ако водят до по-голямо въздействие в обществото.

Именно така се ражда и инициативата „Яж каквото искаш, плати колкото можеш“ – събитие, което Masala y Maiz организира няколко пъти годишно. В тези специални дни ресторантът премахва цените от менюто, отваря вратите си за всички без резервации и оставя на клиентите възможността да платят толкова, колкото могат – или желаят. Вместо сметка, посетителите получават плик и молба: да отбележат колко от сумата е предназначена за персонала. Целта – не само да се сподели добра храна, но и да се уважи трудът зад нея.

Менюто в тези дни не се различава от това в останалото време – същото качество, същото внимание към детайла. Ястия като Camarones pa'pelar с ванилия, лайм и гхи, или Kuku Poussin с маруля и тамариндов дресинг, се сервират без намаления, без компромиси. И макар че инициативата би могла да изглежда като икономически риск, собствениците уверяват - не само че не губят, но понякога получават повече – от по-щедри дарения, произведения на изкуството, или просто благодарността на онези, които рядко могат да си позволят подобно преживяване.

Подобна идея вече вдъхновява и други страни от Латинска Америка – Чили, Колумбия, Перу. За Кевал мечтата е денят да се превърне в международна традиция, подобна на други глобални събития за благотворителност или културен обмен. „Не виждам причина това да не стане нещо от рода на 'международен ден на плащаш колкото можеш'“, казва той с надежда.

