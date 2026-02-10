Тежи 2 кг. и струва 180 долара: Това ли е най-скъпият бургер на Super Bowl

Струва ли си цената?

Разхождайки се из стадион „Ливайс“ по време на Super Bowl LX, човек бързо разбира, че това не е място за бюджетно хапване. По данни, цитирани от The New York Times, става ясно, че водата струва 8 долара, бирата 19 долара, а специалните коктейли с отборна тематика достигат 36 долара. Но когато огладнеете истински, менюто предлага нещо, което трудно може да бъде подминато – „бургер“ за 180 долара. Ако изобщо може да се нарече бургер.

Какво представлява LX Burger?

Най-скъпата позиция в менюто носи името LX Burger. Това е задушен телешки джолан с кост, покрит с демиглас мирпоа и фондю от синьо сирене, сервиран върху бриош питка. Според The New York Times ресторантите Levy са подготвили едва 200 порции за неделния мач.

Защо струва толкова скъпо?

LX Burger тежи около два килограма и определено не е храна, която се яде с една ръка. Реално е предназначен за четирима души, така че ако се сподели, цената излиза около 50 долара на човек. С включен данък крайната сума достига 196,46 долара.

Бургер или нещо съвсем различно?

Да го наречем просто чийзбургер би било несправедливо. Това не е храна „на крак“. Според хора, опитали бургера, вкусът на месото напомня по-скоро на класическо печено в гърне. Леко охладено, но изключително крехко и лесно се отделя от костта с вилица. Именно месото се оказа най-силната част от ястието.

Фондюто от синьо сирене обаче не направи особено впечатление на посетителите и не добави много към вкуса. И честно казано, трудно е да си представим как някой би ял това като класически бургер, без да рискува да изцапа дрехите си по време на Super Bowl.

Струва ли си?

LX Burger не е типичната закуска за гледане на мач. Но ако търсите нещо различно и искате да предизвикате любопитството на целия стадион, това ястие със сигурност ще ви донесе внимание и вероятно нови приятели. Само не забравяйте салфетките.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN