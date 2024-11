Девет компании бяха отличени с престижните SEE ITS Awards 2024 за принос във високотехнологичната индустрия

На церемонията присъстваха близо 200 гости, сред които водещи експерти и иноватори от Югоизточна Европа. bTV Media Group беше медиен партньор

Девет компании бяха отличени с престижните технологични награди SEE ITS Awards 2024 в рамките на значимия форум за иновации, технологии и изнесени бизнес услуги в Югоизточна Европа - SEE ITS Summit. Гала церемонията по връчването на технологичните Оскари се проведе на 8 ноември в Grand Hotel Millennium Sofia.

Събитието, предшествано от кръгла маса и целодневна конференция, се организира от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). В рамките на двудневния форум близо 300 водещи експерти и иноватори от региона обсъдиха необходимите промени за подобряване на бизнес средата в технологичния сектор в региона.

Международните награди SEE ITS Awards бяха връчени на водещи компании за техните иновативни решения и устойчиви практики, които формират бъдещето на знанието и технологиите в Югоизточна Европа.

Призът SEE Best CSR Initiative of the Year бе връчен от Виктор Гусев, началник на отдел „Инвестиционен анализ“ в Sofia Invest на TELUS Digital за техните инициативи в корпоративната социална отговорност и подкрепата на местни общности. Боян Калчев, главен финансов директор на bTV Media Group, обяви победителя в категорията SEE ESG Leader of the Year - Proxiad SEE, които бяха отличени за лидерските си практики в устойчивото развитие и социалната отговорност.

В категорията SEE Business-Educational Cooperation of the Year наградата бе връчена от Кристина Георгиева, вицепрезидент на операциите в TELUS Digital, на Experian за успешната им колаборация с образователни институции, която подпомага обучението и развитието на млади таланти в България. Антон Волик, управляващ директор на Infopulse България, представи победителя в категорията SEE Business Transformation of the Year - EPAM, водеща IT компания, която бе призната за значителната си трансформация и иновации в сектора.

Наградата SEE Best Regional Development Project поднесе Ивайло Ламбрев – ръководител отдел “Риск” на KBC Global Services. Отличието отиде при Sofia Invest и Столична община за приноса им към насърчаването на инвестициите и позиционирането на София като атрактивна дестинация за бизнес с висока добавена стойност. Маргарита Великова, ръководител на проектен мениджмънт в Soitron, връчи наградата за SEE IT Product of the Year на Ring Central, чийто софтуер за комуникации и колаборация се използва широко в корпоративния сектор в България.

Наградата SEE Innovation of the Year бе обявена от Илия Кръстев, председател на AIBEST и главен изпълнителен директор на A Data Pro. Тя бе присъдена на Scalefocus за техния принос в областта на иновациите. Стела Златкова, търговски директор в Megapark, представи отличието SEE Service Provider of the Year, което бе връчено на DIGITALL за изключителната им работа и приноса към високотехнологичната индустрия. Явор Костов, управляващ партньор на Cushman & Wakefield Forton пък връчи наградата SEE Employer of the Year на Accenture за техния ангажимент към служителите и динамичната работна среда, която създават в България.

За настроението на гостите по време на церемонията се погрижи певицата Християна Лоизу, а водеща на събитието бе популярната телевизионна водеща Йоанна Драгнева.

Форумът SEE ITS Summit 2024, който тази година за първи път се проведе в два поредни дни, отново подчерта значимостта на високотехнологичната индустрия за икономическия растеж на региона и даде заслужено признание на компаниите, които формират бъдещето на иновациите и устойчивото развитие в Югоизточна Европа.

