"Човек не си ляга със скъпия часовник“: Какви са бизнесите на ергена Виктор Иванов?

Обява разкри, че предприемачът продава известния си бизнес

Виктор Иванов е един от участниците в новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“ и активно присъства в бизнес средите. На 28 години Forbes го постява в селекцията „30 под 30“ и е определен като един от най-успешните млади български бизнесмени. Но с какво всъщност се занимава младият мъж?

Работа в IT индустрията

Снимка: Linkedin

Завършил компютърни науки в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Иванов има опит като програмист във Financial Times, мениджър в спортното приложение wild.ai и преподавател, като същевременно действа и като ментор, разказва Forbes. Този технологичен бекграунд му помага да прилага структурирано и аналитично мислене в новите си бизнес начинания.

Първият му сериозен проект извън IT индустрията е компания, специализирана в производството на напитки за дълголетие. Продуктът съдържа над 50 съставки и комбинира всички основни витамини и минерали, необходими за активен и здравословен живот. Иванов започва с лични експерименти у дома, превръщайки го в лаборатория за разработка и тестове, и постепенно достига до финалната формула за продукта.

През 2024 г. компанията удвоява приходите си на всеки 3-4 месеца и получава първата си инвестиция – 30 хил. евро, което оценява компанията на 300 хил. евро.

Кой бизнес се продава?

Паралелно с това, Виктор развива и втория си бизнес – шоколад с афродизиак, демонстрирайки способността си да управлява едновременно два различни сектора и различни скорости на растеж. Проверка в сайта на един от големите онлайн портали за продажба на бизнеси обаче показва, че Виктор е готов да се раздели с бранда.

В офертата е описано, че се продава известн бранд за шоколад, познат още като шоколадът за двойки, който оперира в 5 държави и 600 обекта в цялата страна. Фирмата, която стои зад бранда е Шоколадови иновации ООД. Данните в търговския регистър показват, че компанията е регистрирана на 04.10.2023 г. с начален капитал от 10 000 лв. като Виктор е съдружник с 50% дял. Искате ли да сте собственик на шоколад с афродизиак? Тогава ще трябва да разговаряте надълго и нашироко с Виктор, защото цената е по договаряне.

Обявата е публикувана на 17.02.2025 г.

Всичко това показва, че Виктор е предприемач, който съчетава личната страст към здравословния начин на живот с умението да развива иновативни продукти на конкурентни пазари.

"В края на деня човек не си ляга със скъпия часовник или кола, защото тези неща просто не топлят.", споделя той в предаването.

Виктор е интересен пример за млад лидер, който успешно навигира между корпоративната строгост и креативността на стартиращия бизнес.

