Златото поскъпва на фона на ударите на САЩ и Израел срещу Иран

Какво се случва с цените на благородните метали?

Цените на златото се повишиха след кано САЩ и Израел предприеха мащабни удари срещу Иран, убивайки върховния лидер аятолах Али Хаменей, ескалирайки геополитическото напрежение и задълбочавайки глобалната икономическа несигурност, пише CNBC.

С колко се повиши златото?

Златото се повиши с 1% до 5 329,39 долара за унция, след като достигна най-високата си точка от повече от четири седмици. По-рано през сесията цените на кюлчетата се покачиха с цели 2%.

Фючърси на златото в САЩ се е повишила с 1,8% до 5 342,80 долара за унция.

Цената на кюлчетата, традиционен актив-убежище, достигна поредица от рекордни върхове тази година поради засилената глобална политическа и икономическа несигурност.

Последното рали се основава на 64% скок през 2025 г., обусловен от силни покупки от централните банки, силен приток на средства към борсово търгувани фондове и очаквания за облекчаване на паричната политика на САЩ.

Среброто падна с 1,2% до 92,72 долара за унция, след като регистрира месечен ръст през февруари. А платината падна с близо 1% до 2 343,50 долара за унция, докато паладият се повиши с 0,5% до 1 795,11 долара за унция.

