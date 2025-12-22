BGN → EUR
Финанси Лидерът на турската опозиция похвали икономиките на България и Гърция

Лидерът на турската опозиция похвали икономиките на България и Гърция

bTV Бизнес екип

Той разкритикува икономическата ситуация в Турция

Лидерът на турската основна опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел похвали икономиките на съседните на Турция страни България и Гърция и остро разкритикува икономическата ситуация в Турция, съобщи новинарската агенция Ихляс хабер ажансъ, цитирана от БТА.

В речта си на митинг на НРП, който се състоя вчера в близкия до българската граница турски град Одрин, Йозел направи сравнения с цените в България и Гърция, които по думите му са с по-висока покупателна способност поради обезценяването на турската лира в резултат на икономическата криза в страната. Според него по тази причина Турция привлича българите.

Занаят от баща на син: Людмил Йорданов и магията зад кукерските маски

„Идва Иван от България, дава левовете и пълни торбите. Дори си купува палто. Докато той прави това, брат ни Окан в Турция работи един месец само за да може да си позволи да си купи едно палто“, заяви Йозел, цитиран от агенцията.

Според опозиционния лидер подобна е ситуацията и в съседна Гърция.

Как да разпознаете истинското от фалшивото евро?

„Турците отиват в Гърция или в съседна България, за да купуват месо, което при нас е баснословно скъпо и не е по кесията на обикновения турски гражданин. В същото време българите предпочитат да пазаруват в Одрин заради изгодните валути в Турция. Инфлацията на хранителните стоки в Турция е най-високата в Европа и трета в света“, каза Йозел.

