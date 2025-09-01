Плах старт на септември: DAX едва прибавя стойност на фона на засилена пазарна нервност

Съдебното решение срещу митата на Тръмп натежава върху настроенията

Германският бенчмарк DAX се очаква да отвори с минимално повишение от около 0,2 % до 23 942 пункта, сочат ранните индикации на банки и брокери. След понижението от 0,6 % в петък и спад от 0,7 % за август анализаторите определят днешното движение като „чисто техническа контра-реакция“ след предишните загуби.

Статистиката и графиките предупреждават: има ли основания за предпазливост?

Исторически погледнато, септември е традиционно слаб месец за борсите. Допълнителен негативен сигнал е пробивът под 50-дневната плъзгаща се средна, който „помрачи техническата перспектива на германския пазар“, коментират пазарни наблюдатели, пише Tagesschau.

Решението срещу митата на Тръмп: какво следва?

Апелативен съд в САЩ отне правомощието на президента Доналд Тръмп да налага обширни мита, позовавайки се на Закона за националната отбрана. Решението влиза в сила на 14 октомври, оставяйки време администрацията да обжалва пред Върховния съд. Как то ще се отрази на вече договорените търговски споразумения, остава неясно.

Почивен ден на Уолстрийт – ще се усети ли липсата на ориентир?

В петък Dow Jones затвори с понижение от 0,2 % до 45 545 пункта, S&P 500 отслабна с 0,6 %, а Nasdaq – с 1,2 %. За август обаче трите индекса отчетоха ръст между 1,6 % и 3,2 %. Днес американските пазари остават затворени заради официален празник, което ограничава външните импулси към Европа.

В Токио Nikkei 225 губи 1,6 % в късната търговия, докато в континентален Китай Шанхайският композит прибавя 0,3 %, а CSI-300 – 0,2 %. Разнопосочните движения подхранват колебанията и в Европа.

Злато на прага на нов връх, петролът поевтинява

Доларът отслабва с 0,2 % спрямо еврото до 1,1708 долара. Едновременният ръст на златото с 0,8 % до 3 476 долара за тройунция доближава метала до рекорда от април при 3 500 долара. Северноморският Brent поевтинява с 0,3 % до 67,25 долара за барел (159 литра), а WTI – до 63,82 долара.

Скандалът с робски труд: защо Volkswagen плаща рекордна глоба?

Бразилски съд осъди Volkswagen да плати 26 млн. евро обезщетения заради „условия, приравнявани на робски труд“ на ферма в Амазония по време на военната диктатура. „Това е най-високата санкция за съвременна робска работа в историята на Бразилия“, посочват от федералната прокуратура. Компанията вече обяви, че ще обжалва.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN