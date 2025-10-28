Защо най-ценната валута в света е кувейтският динар?

Как се определя стойността на валутата?

В света съществуват над 180 валути, които се използват като законно платежно средство в различните държави. Повечето хора и инвеститори се срещат само с няколко от тях през живота си, като най-често това са големите валути – щатският долар, британският паунд, еврото или швейцарският франк. Когато бъдат попитани коя е най-скъпата валута, мнозина инстинктивно биха посочили някоя от тези познати валути. Истината обаче е по-неочаквана, че най-ценната валута в света всъщност е кувейтският динар.

Снимка: Getty Images/iStock

Как се определя стойността на валутата?

Стойността на валута се определя от търсенето и предлагането, като фактори като лихвени проценти, инфлация, парично предлагане и капиталови потоци оказват значително влияние. Високите лихвени проценти привличат чуждестранни инвестиции и увеличават търсенето на валутата, докато високата инфлация намалява покупателната ѝ способност. Прекомерното печатане на пари също води до обезценяване, а движението на капитал в и извън страната може да засили или отслаби валутата.

Всичко за кувейтския динар

Друг важен фактор за стойността на кувейтския динар е износът на петрол. Петролните приходи формират около 90% от държавните приходи на Кувейт, а международните купувачи са задължени да плащат в динари, което създава постоянно високо търсене на валутата. Малкото население на страната и ограниченото предлагане на валута допълнително увеличават стойността ѝ. В резултат, към момента един кувейтски динар се оценява на около 3,30 щатски долара, правейки го най-скъпата валута в света.

Снимка: Getty Images/iStock

Съседните държави в Персийския залив също имат силни валути поради подобна икономическа структура, базирана на петролния износ. Например бахрейнският динар и оманският риал са съответно втората и третата най-ценна валута, но техните стойности са малко по-ниски заради по-голямото парично предлагане в тези страни. По-голямото количество валута в обращение води до относително по-ниска стойност на единица валута в сравнение с Кувейт.

Въпреки че кувейтският динар е най-ценната валута, той не е най-широко използваната. Щатският долар и еврото доминират в световната търговия, като доларът съставлява над 60% от световните валутни резерви, а еврото – над 20%. Международните транзакции, особено в енергетиката и финансите, се извършват предимно в долари или евро. Кувейтският динар, макар и по-ценен, се използва главно в региона на Персийския залив, като неговата глобална роля е ограничена.

Така, макар стойността на кувейтския динар да го прави уникален и най-скъп сред всички валути, неговата функционалност и разпространение на световната сцена остават ограничени. В същото време, доларът и еврото продължават да диктуват глобалната търговия и финанси, като поддържат водещата си роля в международните пазари.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN