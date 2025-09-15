Защо австралийската банка е глобена за почти 160 млн. долара?

Нарушенията са ощетили правителството с около 26 млн. долара

Австралийската банка ANZ се съгласи да плати 240 милиона австралийски долара (159,5 милиона щатски долара) под формата на глоба. Причината за санкцията са сериозни и системни пропуски, обхващащи както неетично поведение при сделка с държавни облигации, така и случаи на таксуване на клиенти след тяхната смърт. Санкцията идва в труден момент за институцията, която току-що обяви съкращения на 3500 служители под ръководството на новия CEO Нуно Матос, предава Reuters.

Регулаторът ASIC (Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции) остро критикува ANZ, като председателят Джо Лонго заяви, че банката многократно е подвела доверието на австралийските граждани. По думите му, действията ѝ около сделката с облигации са били „безсъвестни“ и са довели до пряка вреда за държавата. ANZ е признала вина по 11 граждански производства, водени от регулатора от 2016 г. насам, с общ размер на наложените санкции, надвишаващ 310 милиона австралийски долара. Председателят на борда на ANZ, Пол О'Съливан, коментира, че банката осъзнава необходимостта от съществена промяна в начина си на работа и поднесе искрени извинения към клиентите.

Основното нарушение е свързано с действията на ANZ при държавна емисия на облигации на стойност 14 милиарда австралийски долара през април 2023 г., когато банката е извършила мащабни продажби на 10-годишни фючърси непосредствено преди определяне на цената. Това създава спад в стойността им и така ощетява правителството с около 26 милиона долара. Според регулатора, това е оказало „неправомерен натиск“ върху пазара в полза на емитирането. ANZ отрича да е нанесла толкова големи щети, но все пак предлага да възстанови 10 милиона долара от приходите си по сделката. От този инцидент насам банката не е участвала в други правителствени емисии.

Допълнителни нарушения включват недостатъци в обслужването на клиенти и проблеми със системите, довели до неправилно начисляване на лихви и такси. Между 2013 и 2024 г. ANZ не е изплащала дължими бонус лихви на новооткрити сметки заради технологични и процесуални слабости. В допълнение, в продължение на четири години банката е продължавала да начислява такси на хиляди вече починали клиенти, без да може ясно да установи дали те са били върнати на наследниците. Според главния изпълнителен директор Матос, настоящата ситуация ясно показва, че е време банката да промени коренно подхода си и да се върне към основните принципи на доброто управление.

До края на месеца ANZ ще представи план за отстраняване на слабостите пред Австралийския орган за пруденциално регулиране и очаква да похарчи още 150 милиона австралийски долара за тези цели до края на финансовата 2026 г. Междувременно, синдикатът на финансовия сектор възнамерява да подаде иск във връзка с предстоящите масови съкращения. От ANZ заявиха, че не са били официално уведомени за подобен иск. Финансовият министър също коментира случая, подчертавайки, че всички компании в страната трябва да спазват закона и да поемат отговорност, когато не го правят.

