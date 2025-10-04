Полимерни банкноти: В кои страни парите не са хартиени?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Защо само 400 души могат да посетят този райски остров едновременно
Това място не е засегнато от свръхтуризма
Към момента над 45 държави използват полимерни банкноти за разплащане
В последните десетилетия някои държави започват да заменят традиционните хартиени банкноти с такива, изработени от полимер. Тази иновация в паричната система се дължи на редица предимства, които пластмасовите банкноти предлагат спрямо хартиените си аналози. Към момента над 45 държави използват полимерни банкноти за разплащане.
Банкнотите, направени от полипропилен, имат редица преимущества пред традиционните хартиени. Едно от най-важните е тяхната устойчивост на фалшифициране. Благодарение на защитни елементи като прозрачни прозорци, метализирани филми, видими при определени ъгли, както и флуоресцентни вещества, реагиращи на UV светлина.
Освен това, полимерните банкноти са значително по-дълготрайни – издържат около 2,5 пъти повече в обръщение, тъй като са устойчиви на вода, трудно се разкъсват и по-рядко се зацапват. Изтеглените от употреба банкноти могат също така да бъдат рециклирани и използвани в различни индустрии.
Няколко държави по света вече напълно са преминали към използването на полимерни банкноти или ги използват частично. Австралия е пионер в това отношение – още през 80-те години на XX век тя заменя изцяло хартиените си банкноти с пластмасови. Канада последва примера ѝ през 2011 г., а до 2013 г. напълно премина към полимерни пари. Великобритания започна процеса през 2016 г. с въвеждането на новата полимерна банкнота от 5 паунда. Сред другите държави, приели тази технология, са Нова Зеландия, Сингапур, Мексико, Китай, както и държави като Виетнам, Румъния, Бруней, Малдивите, Нигерия и Саудитска Арабия.
Историята на полимерната валута започва в Австралия, когато през 1966 г. Резервната банка пуска подобрени хартиени банкноти със защити като метални нишки, воден знак и релефен печат. Макар тези мерки да имат за цел да възпрепятстват фалшифицирането, престъпниците бързо се адаптират и започват да създават убедителни фалшификати. Това подтиква австралийските власти да търсят по-ефективни решения.
През 1968 г. учени от CSIRO (Организацията за научни и индустриални изследвания на Общността на нациите), заедно с академични изследователи, започват работа по създаването на нова, трудно фалшифицируема валута. Под ръководството на химика Дейв Соломон, те разработват тънка полимерна основа, комбинирана с оптично-променливи устройства (OVD) – елементи като холограми и изображения, променящи се при движение или смяна на светлината. Първите прототипи имитират дизайна на хартиените банкноти, но добавят прозрачни зони около защитните елементи, което прави фалшифицирането още по-трудно.
След успешно приключване на технологичната разработка, Австралия провежда експеримент – през 1988 г. пуска ограничен брой възпоменателни полимерни банкноти от 10 долара по случай 200-годишнината на страната. Обществената реакция е положителна, което води до пълна замяна на хартиените банкноти през 90-те години.
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Това място не е засегнато от свръхтуризма
99% от хотелските стаи в големите хотели на Хелзинки отговарят на екологични стандарти
Тя е най-популярната актриса в САЩ за 1996 година