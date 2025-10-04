Eвропейски град e най-устойчивата туристическа дестинация в света

99% от хотелските стаи в големите хотели на Хелзинки отговарят на екологични стандарти

Всяка година Международният индекс за устойчивост на глобалните дестинации (GDS) оценява туристически дестинации в цял свят по 70 различни показателя. Класацията обхваща над сто града, които демонстрират ангажираност към устойчивото развитие. За втора поредна година Хелзинки заема първо мяст. Според Гай Бигууд, изпълнителен директор на GDS-Movement, столицата на Финландия „постоянно задава нови стандарти за регенеративно управление на дестинациите“.

Снимка: Getty Images/iStock

Индексът разделя оценките на четири основни категории: управление на дестинациите, устойчивост във веригите за доставки, социална устойчивост и екологични резултати. Градът работи по редица проекти, свързани с намаляване на въглеродния отпечатък от туризма, популяризиране на климатичната пътна карта за сектора и подкрепа на бизнеса по пътя към по-екологични практики, пише Еuronews.

Важен елемент от подхода на Хелзинки е ангажирането на местните жители и осигуряването на тяхното благополучие. Според директора по туризма на града Нина Вестеринен, стратегията цели да създаде положително въздействие както върху туристите, така и върху самото място: „Стремим се Хелзинки да бъде по-добро, когато посетителите си тръгват, отколкото е било при тяхното пристигане.“

Снимка: iStock

Значима роля играе и сътрудничеството между различни участници в туристическия сектор – от хотели до туроператори – като все повече от тях притежават еко-сертификати. Данните сочат, че до 99% от хотелските стаи в големите хотели на Хелзинки отговарят на екологични стандарти.

През март Хелзинки стана първият град с над половин милион жители, който получи престижния сертификат „Зелени дестинации“ – международно признание, базирано на изключително строги критерии, одобрени от Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC). Според Вестеринен, за града е изключително важно устойчивостта да не бъде просто маркетингов лозунг, а реално измеримо и прозрачно усилие. Европейското законодателство също вече изисква екологичните твърдения да бъдат проверими и надеждни.

2025 година се очертава като рекордна за туризма в Хелзинки. Според данни на Финландската статистическа служба, броят на нощувките от международни туристи е нараснал с 19% в сравнение със същия период от предходната година. Въпреки това, градът признава климатичното въздействие на пътуванията със самолет и кораб, и затова полага усилия да привлича повече туристи от Финландия и близките европейски региони.

