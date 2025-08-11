Тегленето на пари от банкомат в Гърция вече е напълно безплатно

Всяка банка е задължена да гарантира безплатно теглене на суми в брой

От днес в Гърция влезе в сила нова наредба на Министерството на финансите, според която тегленето на пари в брой от банкомати вече е безплатно. Всички банки, участващи в националната система ДИАС, премахват таксите за своите клиенти при теглене на пари от банкомати, предава БНР.

С новата регулация се отменят и всички такси, начислявани от трети доставчици, които имат пряка или косвена връзка с обслужващата банка на клиента. Това важи особено за малките населени места, където има само един банкомат. Досега пенсионерите трябваше да плащат, за да изтеглят парите си, но тази практика вече отпада.

Единственото изключение е таксата от 0.50 евро, която ще се прилага при извършване на банкови преводи по дигитален път чрез трети доставчици. Гръцкото финансово министерство подчертава, че с новите правила всяка банка е задължена да гарантира безплатно теглене на парични суми в брой, като това е част от усилията за улесняване на финансовия достъп за всички граждани.

Друга промяна в Гърция е постепенно заменя дебитните карти с мобилни приложения като Google Pay, Apple Pay и банкови приложения с NFC технология. Най-големите банки вече започват да въвеждат безконтактно теглене от банкомати, без нужда от физическа карта. Това се случва в отговор на нуждата от по-висока сигурност, удобство и адаптиране към новите технологии в банковия сектор.

С дигиталните портфейли се намаляват разходите по издаване и поддръжка на карти, а потребителите се насочват към самообслужване. Елиминирането на физическите карти ограничава рисковете от измами, а новите методи за идентификация – с лице, код или пръстов отпечатък – осигуряват пълно съответствие с европейските регулации. Повечето гръцки банки вече предлагат изцяло онлайн услуги, а мобилното банкиране се превръща в новия стандарт.

