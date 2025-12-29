Китай започва план за въвеждане за цифровата си валута

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Китай ще въведе от 1 януари план за действие, насочен към подобряване на управлението и функционирането на националната цифрова валута, съобщи заместник-управителят на централната банка на страната. Мярката е част от по-широките усилия на Пекин да ускори развитието и практическото приложение на цифровия юан, предава БГНЕС.
Според Лу Лей, заместник-управител на Китайската народна банка (PBoC), бъдещият цифров юан ще представлява модерно цифрово средство за плащане и обращение, което ще бъде емитирано и разпространявано в рамките на официалната финансова система. Той изложи позицията си в Financial News – издание, собственост на централната банка.
Като следващ етап в тази стратегия, от 1 януари ще бъде пусната „нова генерация“ на цифровия юан. Тя ще включва цялостна рамка за измерване, система за управление, механизъм на функциониране и изграждане на пълна екосистема около валутата, уточни Лу Лей, цитиран от АФП.
Предвиденият план включва и възможност търговските банки да изплащат лихви върху салдата на клиентите, държани в цифрови юани. Целта на тази мярка е да се насърчи по-широкото използване и приемане на валутата сред населението и бизнеса.
Освен това в документа се предлага създаването на международен център за операции с цифровия юан в Шанхай – водещия финансов хъб в източната част на Китай. Подобен център би засилил ролята на града в глобалните дигитални финанси и би подпомогнал трансграничното използване на e-CNY.
През последните години централните банки по света активно изследват дигитализацията на националните си валути, стимулирани от ръста на онлайн плащанията по време на пандемията и от увеличаващата се популярност на криптовалути като биткойн. Китайската народна банка работи по цифровия юан още от 2014 г. и вече го е тествала в редица пилотни програми, като една от целите е централната банка да получи по-голям контрол и достъп до данни за плащанията, вместо тази роля да остава в ръцете на големите технологични компании.
