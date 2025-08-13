Тази скъпа грешка се допуска от много туристи, когато пътуват в чужбина

Решението е лесно и се нарича "парична възглавница"

Недостигът на пари в кеш в чужбина често е скъпоструваща грешка за много туристи, като повече от една трета от тях се оказват блокирани точно когато им трябват хартиени пари.

Около 39% от туристите са се озовавали в неочаквани ситуации, в които се нуждаят от пари в брой, докато са в чужбина, според проучване, поръчано от уебсайта "Be Clever With Your Cash". Най-често срещаните разходи включват бакшиш, таксита и пазаруване в по-малки местни магазини.

Предплатените и специализираните карти за пътуване могат да улеснят пътуването и факт е, че те "освобождават" човек от зависимостта от хартиени пари. Но тези, които внезапно се нуждаят от пари в брой, ще трябва да платят за това, че не носят кеш, според проучване.

Изследванията показват, че някои хора, които са имали нужда да направят спешно теглене от банкомат при последното си пътуване в чужбина, са били принудени да плащат по-високи такси за теглене. Някои хора също така казаха, че са се обърнали към обменни пунктове на летищата за пари в брой в последния момент, въпреки че е можело да обменят пари на по-добър курс, ако са планирали предварително.

Освен това излизането извън големите градове също може да представлява предизвикателство, тъй като картите рядко се приемат в селските и отдалечени райони на някои страни.

Амелия Мари, финансов експерт в Be Clever With Your Cash, каза: "Все още има сляпо петно, когато става въпрос за пари в брой. Много хора приемат, че наличието на карта е достатъчно, но това може да доведе до загуба, ако в крайна сметка използвате банкомат в чужбина, който начислява такса или ви излага на риск от лош обменен курс".

Не става въпрос за носене на много пари в брой, а за това да сте готови за онези моменти, когато картата просто няма да е достатъчна, казва тя.

Мари предложи да носите „парична възглавница“ – малка сума местна валута, която може да бъде полезна за бакшиши, местни пътувания или ако туристите се окажат някъде, където карти не се приемат. Тя също така предложи туристите да проверят преди пътуване политиката на банката си относно таксите за карти и конвертирането на валута.

