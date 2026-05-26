Тайван изпревари Индия като петия по големина фондов пазар в света

Пазарната капитализация на тайванския фондов пазар е достигнала 4,95 трилиона долара късно снощи

Тайван изпревари Индия по пазарна капитализация на фондовия пазар, основно благодарение на силното поскъпване на акциите на най-големия производител на чипове в света Ти Ес Ем Си (TSMC), предаде Блумбърг.

Пазарната капитализация на тайванския фондов пазар е достигнала 4,95 трилиона долара късно снощи, според данни, събрани от Блумбърг. Стойността на индийския пазар същевременно е намаляла до 4,92 трилиона долара.

Така Тайван вече е петият по големина фондов пазар в света след САЩ, континентален Китай, Япония и Хонконг.

Изкачването на Тайван в световната класация до голяма степен се дължи на Ти Ес Ем Си, която вече формира около 42 процента от основния борсов индекс на острова, което подчертава високата концентрация на пазара.

Акциите на компанията са поскъпнали с 46 процента от началото на годината, подкрепени от бума при изкуствения интелект, където полупроводниците на корпорацията водеща позиция.

Ръстът на пазарната стойност на Тайван отразява и силния оптимизъм около изкуствения интелект, който подкрепя глобалното рали на технологичните акции и носи значителни ползи за производствени центрове като Тайван и Южна Корея.

Индия, от своя страна, е под натиск заради по-високите енергийни разходи, забавянето на корпоративните печалби и липсата на компании, пряко свързани с инфраструктурата за изкуствен интелект.

„Нарастващата пазарна капитализация на Тайван е отражение най-вече на силната концентрация в производството на технологичен хардуер, който в момента е в центъра на инвестиционния цикъл при изкуствения интелект“, заяви И Пин Ляо, фондов мениджър във „Франклин Темпълтън“ (Franklin Templeton).

„Пазарите с ограничено присъствие в технологичния хардуер все повече остават в сянката на пазари като Тайван и Южна Корея“, допълни той.

Индексът Taiex се понижи с 0,3 процента днес, но остава сред най-добре представящите се индекси в света през тази година с ръст от над 50 процента. Акциите на Ти Ес Ем Си затвориха с понижение от 1,7 процента.

Допълнителна подкрепа за компанията оказват и нови регулации, пише БТА. Миналия месец тайванският финансов регулатор увеличи лимита за инвестиции на местни фондове в една акция.

Според новите правила фондове, инвестиращи само в тайвански акции, могат да държат до 25 процента от нетните си активи в компания, чиято тежест в индекса на Тайванската фондова борса надхвърля 10 процента. Предишният лимит беше 10 процента. В момента единствено „Ти Ес Ем Си“ отговаря на този критерий.

„Джей Пи Моргън Чейс“ (JPMorgan Chase & Co.) посочи в анализ, че промяната може да привлече над 6 милиарда долара нови инвестиции към компанията.

Въпреки че Тайван изпреварва Индия по пазарна капитализация на фондовия пазар, индийската икономика на стойност 4,15 трилиона долара остава значително по-голяма от икономиката на острова, чийто брутен вътрешен продукт възлиза на 977 милиарда долара, според оценки на Международния валутен фонд.

Индийските акции поевтиняват през тази година на фона на рекордно изтегляне на чуждестранни капитали, предизвикано от високите оценки на пазара и отслабването на рупията.

По-високите енергийни разходи също засилват опасенията за инфлацията и помрачават перспективите за растеж.

От началото на годината глобалните фондове са продали индийски акции за близо 24 милиарда долара, насочвайки се към бума на изкуствения интелект в Тайван и Южна Корея.

Основният индийски борсов индекс е надолу с 8 процента и се насочва към първия си годишен спад след десетилетие на растеж. Делът на Индия в индекса на развиващите се пазари на Ем Ес Си Ай (MSCI Emerging Markets Index) също е намалял до около 12 процента спрямо 19 процента през миналата година.

„Индия беше до голяма степен пренебрегвана през последните две години“, заяви Алисън Шимада, портфолио мениджър в „Олспринг Глоубъл Инвестмънтс“ (Allspring Global Investments), в интервю за „Блумбърг ТВ“.

„Това е скъп пазар и трябва да се подхожда избирателно, но повишеното инвестиране е много силно изразено в Индия и хората все повече насочват средства към финансови активи“, добави тя.