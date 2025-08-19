Световните пазари са на кръстопът преди ключова реч на Фед

Акциите се движат разнопосочно, докато трейдърите затаяват дъх

Световните фондови пазари показаха смесени резултати във вторник, след като Wall Street се задържа близо до рекордните си стойности. Сега всички погледи са насочени към Федералния резерв на САЩ за свежи насоки относно лихвените проценти.

Германският DAX добави 0.2% до 24,896.79 пункта. В Париж CAC 40 напредна с 0.5% до 7,924.30, а британският FTSE се покачи с 0.2% до 9,173.55. Фючърсите за S&P 500 обаче сочат по-ниско отваряне с 0.1%, докато тези за Dow Jones Industrial Average останаха почти без промяна.

В Азия търговията беше по-скоро песимистична. Японският Nikkei 225 загуби 0.2% до 43,546.29. Причина за това беше и спадът от 4% на пазарния гигант SoftBank Group Corp., след като обяви, че придобива дял от 2 милиарда долара в американския производител на чипове Intel. В резултат на новината, акциите на Intel поскъпнаха с 5.4% в предпазарната търговия.

В Хонконг Hang Seng се понижи с 0.2% до 25,122.90, докато Shanghai Composite в континентален Китай отбеляза минимален спад от под 0.1% до 3,727.29.

Австралийският S&P/ASX 200 се понижи с 0.7% до 8,896.20, а южнокорейският Kospi отстъпи с 0.8% до 3,151.56. В Тайван Taiex падна с 0.5%, докато индийският Sensex се повиши с 0.4%. В Банкок SET изгуби 0.1%.

Какво се случи отвъд океана в понеделник?

Снимка: iStock

S&P 500 почти не помръдна, падайки с по-малко от 0.1%. Това беше първата му загуба, след като три поредни дни поставяше исторически рекорди. Dow Jones се плъзна надолу с 0.1%, а Nasdaq composite отбеляза леко покачване от под 0.1%.

Интересно е да се отбележи, че европейските индекси паднаха в понеделник след неубедителната среща на върха между Тръмп и руския президент Владимир Путин в петък относно войната в Украйна. Тръмп се срещна и с украинския президент Володимир Зеленски в понеделник, но тази среща приключи след затварянето на американските пазари.

На корпоративния фронт имаше интересни движения. Акциите на Novo Nordisk, търгувани в САЩ, скочиха с 3.7%, след като датската компания обяви, че американските регулатори са одобрили нейното лекарство Wegovy за лечение на чернодробно заболяване, срещано при много хора с наднормено тегло.

Soho House, членски клуб с локации по целия свят, поскъпна с цели 14.9%, след като обяви сделка, при която инвеститорска група, водена от хотелския оператор MCR, ще плати по 9 долара в брой за акциите ѝ.

Тази седмица фокусът се измества към Джаксън Хоул, Уайоминг. В петък там председателят на Фед, Джерум Пауъл, ще изнесе реч. Както може да се досетите, инвеститорите се надяват да чуят дали мнението му за лихвените проценти се е променило, след като миналия месец заяви, че иска да изчака още, преди да ги намали.

Задачата на Фед е двойна: да поддържа пазара на труда здрав и същевременно да държи инфлацията под контрол. Помощта за едното често вреди на другото в краткосрочен план. По-ниските лихви стимулират икономиката, но рискуват да влошат инфлацията.

Снимка: iStock

Въпреки смесените данни за инфлацията, трейдърите очакват Фед да намали основния си лихвен процент за първи път тази година на следващото си заседание през септември. Надеждата е, че Пауъл ще даде знак в тази посока.

На стоковите пазари американският лек суров петрол загуби 47 цента до 62.23 долара за барел. Международният стандарт Брент се понижи с 51 цента до 66.09 долара за барел.

На валутните пазари щатският долар падна до 147.66 японски йени от 147.88 йени. Еврото се покачи до 1.1677 долара от 1.1663 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN