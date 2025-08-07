Август ли е най-слабият месец за европейските акции?

Регионалните индекси постоянно отчитат отрицателна доходност през този период

Исторически погледнато, август се откроява като най-предизвикателният месец за европейските фондови пазари. Въпреки солидното представяне през първата половина на 2025 г. и леко позитивния юли, европейските индекси традиционно губят инерция с настъпването на късното лято, съобщава Euronews.

Сезонна слабост в сърцето на лятото

Анализ на представянето на европейските пазари през последните три десетилетия разкрива ясен сезонен модел – август почти винаги носи спад на индексите. Основни причини за това са:

Намалени обеми на търговия поради отпускарския сезон

Повишена волатилност

По-голяма чувствителност към икономически и геополитически новини

Тези фактори правят пазарите по-уязвими и по-малко стабилни именно в този период.

EURO STOXX 50 и STOXX Europe 600 – водещи по загуби

Водещият индекс EURO STOXX 50, който проследява представянето на най-големите компании в еврозоната, е отбелязал среден спад от 1,66% през август през последните 30 години. Позитивни резултати са били отчетени само в 43% от случаите.

Подобна картина се наблюдава и при STOXX Europe 600 – индексът е регистрирал средна загуба от 0,7% през август в рамките на последните 24 години, отново с 43% шанс за положителен месец.

Две от най-тежките августовски корекции са:

1998 г. – спад на EURO STOXX 50 с 14,4%

2001 г. – спад от 13,79%

Националните индекси също страдат

Тенденцията за августова слабост е отчетливо изразена и на национално ниво:

Германия (DAX): Среден спад от 2,2%, само 47% положителни месеци

Франция (CAC 40): Среден спад от 1,47%, положителен месец в 37% от случаите

Италия (FTSE MIB): Средна загуба от 0,7%

Испания (IBEX 35): Средна загуба от 0,9%

Германските сини чипове – най-засегнати

Някои от водещите немски компании традиционно бележат особено слаби резултати през август:

Thyssenkrupp AG: Средна загуба от 4,6%, печалба само в 30% от годините

BMW AG: Спад от 4,1%, само 37% шанс за печалба

Volkswagen AG: Загуба от 3,3%, положителен месец само в 27% от случаите

Deutsche Bank AG: Спад от 3,47%, също 30% печеливши години

ON SE и Siemens AG: Спад около 2%, с ниски нива на успех (37% и 40%)

Deutsche Börse AG и Beiersdorf AG: Средни загуби от 1,72% и 1,66%, с под 50% шанс за положителен месец

Труден месец за инвеститорите

След силен старт на 2025 г. и възстановяване от сътресенията през пролетта, европейските пазари навлизат в период на сезонна слабост. Август е месец с:

Най-ниска историческа доходност

Повишена пазарна чувствителност

Намалена ликвидност

Въпреки че миналото не гарантира бъдещето, статистиката е категорична – август е най-непредвидимият и слаб месец за европейските инвеститори.

