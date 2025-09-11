"Станах милионер на 27 години. Не следвайте тези финансови съвети"

Ето кои са най-опасните митове, които трябва да забравим

Вивиан Ту е бивш трейдър от Уолстрийт, която днес е експерт по лични финанси, преподавател, подкаст водещ и основател на платформата Your Rich BFF. В своята книга „Rich AF: Печелившата нагласа за пари, която ще промени живота ви“ тя представя съвременно ръководство за управление на личните финанси.

Според Ту, цитирана от CNBC, редица „класически“ финансови съвети вече не работят и дори ни оставят без пари. Ето кои са най-опасните митове, които трябва да забравим.

1. „Смени кариерата си и ще печелиш повече“

Звучи лесно, но в действителност рядко е така. За човек, израснал в семейство от работническата класа, без връзки и достъп до престижни стажове, пътят към високоплатени позиции в компании като Google е почти непостижим.

Работата не е само заплата – тя е свързана с култура, местоположение и идентичност. Хората често не могат или не искат да напуснат общността си, семейството и социалния си кръг, само за да търсят „по-добра работа“.

2. „Намери си по-евтино жилище или съквартиранти“

На теория това звучи разумно, но на практика е все по-трудно осъществимо. Цените на имотите и наемите растат драстично. А именно собственото жилище е основният инструмент за натрупване на богатство в средната класа. Да бъдем съветвани да „се преместим на по-евтино“ често ни отдалечава от тази възможност.

Освен това, много хора вече живеят със съквартиранти, партньори или дори родители – статистиката показва, че само един от десет млади хора обитава самостоятелно жилище.

3. „Спрете да купувате лате и авокадо тост“

Малките ежедневни удоволствия не са истинската причина да не можем да купим жилище или да изплатим студентски заем. Проблемът е в инфлацията – цените растат по-бързо от доходите, което прави големите цели все по-недостижими.

Когато възможността за големи финансови постижения изглежда нереалистична, хората естествено предпочитат да се поглезят поне с дребни радости в ежедневието си.

4. „Парите не купуват щастие“

Популярен мит е, че щастието се увеличава с доходите само до около 75 000 долара годишно. Но по-нови изследвания показват, че връзката между пари и удовлетворение продължава и след този праг.

Да, парите не гарантират щастие, но осигуряват стабилност, сигурност и възможности – фактори, които са ключови за доброто качество на живот.

Освен това, днешното поколение е белязано от множество икономически и социални сътресения: от 11 септември и финансовата криза през 2008 г., до COVID-19 и банковите сътресения през 2023 г. За хората, пораснали в тази среда, тревожността и нуждата от финансова сигурност са напълно нормални.

