"Станах милионер на 27 години. Не следвайте тези финансови съвети"

Вивиан Ту е бивш трейдър от Уолстрийт, която днес е експерт по лични финанси, преподавател, подкаст водещ и основател на платформата Your Rich BFF. В своята книга „Rich AF: Печелившата нагласа за пари, която ще промени живота ви“ тя представя съвременно ръководство за управление на личните финанси.
Според Ту, цитирана от CNBC, редица „класически“ финансови съвети вече не работят и дори ни оставят без пари. Ето кои са най-опасните митове, които трябва да забравим.
Звучи лесно, но в действителност рядко е така. За човек, израснал в семейство от работническата класа, без връзки и достъп до престижни стажове, пътят към високоплатени позиции в компании като Google е почти непостижим.
Работата не е само заплата – тя е свързана с култура, местоположение и идентичност. Хората често не могат или не искат да напуснат общността си, семейството и социалния си кръг, само за да търсят „по-добра работа“.
На теория това звучи разумно, но на практика е все по-трудно осъществимо. Цените на имотите и наемите растат драстично. А именно собственото жилище е основният инструмент за натрупване на богатство в средната класа. Да бъдем съветвани да „се преместим на по-евтино“ често ни отдалечава от тази възможност.
Освен това, много хора вече живеят със съквартиранти, партньори или дори родители – статистиката показва, че само един от десет млади хора обитава самостоятелно жилище.
Малките ежедневни удоволствия не са истинската причина да не можем да купим жилище или да изплатим студентски заем. Проблемът е в инфлацията – цените растат по-бързо от доходите, което прави големите цели все по-недостижими.
Когато възможността за големи финансови постижения изглежда нереалистична, хората естествено предпочитат да се поглезят поне с дребни радости в ежедневието си.
Популярен мит е, че щастието се увеличава с доходите само до около 75 000 долара годишно. Но по-нови изследвания показват, че връзката между пари и удовлетворение продължава и след този праг.
Да, парите не гарантират щастие, но осигуряват стабилност, сигурност и възможности – фактори, които са ключови за доброто качество на живот.
Освен това, днешното поколение е белязано от множество икономически и социални сътресения: от 11 септември и финансовата криза през 2008 г., до COVID-19 и банковите сътресения през 2023 г. За хората, пораснали в тази среда, тревожността и нуждата от финансова сигурност са напълно нормални.
