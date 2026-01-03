Какви петролни и минерални запаси има Венецуела?

Тръмп нареди удари срещу Каракас

Венецуелският президент обяви извънредно положение в страната и осъди атаките като опит на САЩ да отнемат петрола и минералите на страната му. В ранните часове на събота сутрин силни експлозии разтресоха венецуелската столица Каракас, съобщава BBC.

Страната е изключително богата на природни ресурси и е един от ключовите играчи на световния пазар на суровини, като особено значение има петролът.

Петролът – най-ценният ресурс на Венецуела

Снимка: Ройтерс

С приблизително 303 милиарда барела доказани резерви, Венецуела притежава най-големите петролни запаси в света, пише Al Jazeera. Въпреки това, производството днес е далеч под потенциала на страната. През ноември Венецуела е произвеждала около 860 000 барела на ден, което е само една трета от нивото преди десетилетие и по-малко от 1% от световното потребление.

Причините за този спад са комплексни. Рестриктивната политика на бившия президент Уго Чавес и администрацията на Николас Мадуро върху държавната петролна компания PDVSA доведе до масов отлив на опитен персонал. Санкциите, наложени от САЩ още през 2015 г., ограничиха достъпа на страната до инвестиции и необходимите части за инфраструктурата, допълнително влошавайки ситуацията, обясняват от BBC.

Докато някои западни компании, включително американската Chevron, все още работят във Венецуела, тяхната дейност е значително свита. Въпреки спекулациите, че САЩ могат да се интересуват от венецуелския петрол за американския бизнес, официалните изявления на Белия дом подчертават, че приоритетът им е борбата с трафика на наркотици и легитимността на управлението на Мадуро.

Минералните ресурси на Венецуела

Снимка: Getty Images / iStock

Освен петрол, Венецуела разполага със значителни находища на природен газ, желязна руда и боксит – основна руда за производството на алуминий. Тези ресурси допълнително подчертават стратегическото значение на страната на световния пазар на суровини. Това показват данни, цитирани от EBSCO.

Водноелектрическата енергия също играе важна роля в енергийния сектор на страната. Венецуела е сред лидерите по производство на водноелектрическа енергия на глава от населението, като значителна част от електроенергията идва от Гвианските планини.

Икономическата реалност

Въпреки богатството си от ресурси, Венецуела преживява тежка икономическа криза. Спадът в производството на петрол, хиперинфлацията и лошото управление водят до сериозно влошаване на жизнените условия на населението. Много венецуелци напускат страната, търсейки по-добри възможности в чужбина.

Взаимодействието между огромните природни ресурси и настоящите социално-икономически проблеми превръща Венецуела в сложен и често противоречив участник на световния пазар на петрол и минерали.

