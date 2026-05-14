Студенти и преподаватели от Нов български университет организират конференцията TEDxNBU 2026

Фокусът е върху грешките като двигател на промяната, вместо като спирачка.

Събитието ще се проведе на 16 май (събота) в Университетски театър на Нов български университет след осем годишна пауза. Организатори са студенти и преподаватели от Нов български университет, които обединяват сили, за да възродят отново традицията за организация на TED конференции в университета.

Главната тема е „ERROR 404: Всяка грешка е начало!“, която поставя повече въпроси, отколкото готови отговори, и оставя пространство за въображение.

Университетът в дава платформа и на свои студенти да бъдат част от лекторите с интересни и трогващи теми. Младите таланти, които ще вземат участие като лектори са Ивет Янева, Ана-Мария Папазова и Виктория Костова.

Комбинацията от експерти, лидери от бизнеса, медиите, технологиите и креативните индустрии ще помогне на аудиторията да погледне по различен начин на провала, несигурността и моментите, в които животът не върви по план. Защото понякога именно грешките ни отвеждат към най-важните решения, идеи и възможности.

Под менторството и подкрепата на проф. д-р Десислава Бошнакова и гл, ас, д-р Десислава Данкова екипът на TEDxNBU създава пространство за разговори, които провокират, вдъхновяват и поставят важни въпроси за обществото, бизнеса, образованието и личното развитие.

Темите преминават през въпроси за идентичността, дезинформацията, образованието, предприемачеството, личните провали, креативността и силата да започнеш отначало.

TEDxNBU 2026 се организира от студенти и преподаватели на Нов български университет под лиценз на TED. Инициативата зад TEDxNBU се дължи на екип от различни професионални и академични направления, който обединява креативност, организация желание за развитие. Част от екипа са Валерия Терзиева, Боряна Стефанова, Виктор Ангелов, ас. д-р Мария Видева, Ева Димитрова, Петър Хаджиев и Стоянка Механджиева, които заедно работят по продукцията и цялостната организация на събитието.

Повече информация относно TEDxNBU 2026 можете да откриете на официалния сайт: https://tedxnbu.bg/