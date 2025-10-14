Тези устройства съдържат 22-карата злато, а ги изхвърляме масово

Ето какво трябва да знаете преди да хвърлите остарялата техника

Следващият път, когато изхвърлите счупен телефон, стар лаптоп или телевизор, може би просто ще се откажете от няколко грама злато. Това не е преувеличение - злато, сребро, мед и други благородни метали се намират в съвременните електронни устройства.

Изследователски екип от Швейцария успя да извлече 450 милиграма 22-каратово злато само от 20 стари компютърни дънни платки.

Как се извлича златото от устройството?

Учени от ETH Zurich са разработили необичайно, но ефективно решение - една от основните съставки на процеса идва от страничен продукт от преработката на сирене. Те открили, че този естествен материал може да „улавя“ златни йони, които се извличат химически от електронни отпадъци. В края на процеса материалът се нагрява, златото се отделя и може да се възстанови в почти чист вид, съобщава Kurir.rs.

Получената проба се състои от 91 процента злато и 9 процента мед. Въпреки че тази сума е само около 30 долара, ако се има предвид колко милиона остарели устройства стоят в чекмеджета или се озовават като боклук, е ясно, че в това се крие огромен икономически потенциал.

Електронни отпадъци - новата златна треска

Светът годишно произвежда над 50 милиона тона електронни отпадъци, които съдържат злато, сребро, мед и редки метали, чийто добив сериозно замърсява околната среда.

Ето защо швейцарският проект е не само технологичен подвиг, но и зелена иновация: рециклирането на метали намалява нуждата от мини, като същевременно ценни суровини се връщат в електронната индустрия.

Подобни иновации показват колко е важно да се борави по-отговорно с остарелите технологии. Вместо да се озовават в боклука, старите телефони, рутери или лаптопи трябва да се отвеждат в специализирани пунктове за събиране на електронни отпадъци, където ценните части се разглобяват професионално и се използват повторно.

